El PRI no puede volver solo al gobierno, dice De la Madrid; propone a Lilly Téllez para Segob

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se acabó porque el país va muy mal y no le dará tiempo de corregir el rumbo, asegura el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, aspirante a la candidatura presidencial del PRI y de la Alianza Va por México.

Hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, Enrique asegura que tiene la experiencia, la capacidad y el entusiasmo para recuperar a México y sacarlo de la pésima situación en que se encuentra luego de cuatro años de gobierno de Morena.

En charla con EL UNIVERSAL, el segundo de los cinco hijos del expresidente De la Madrid reconoce los errores que el PRI cometió en el pasado y sostiene que no le pide a los mexicanos confianza a ciegas ni un cheque en blanco, sino que valoren la oportunidad que se tiene para revertir el deterioro del país con una alianza entre los partidos de oposición.

“No se plantea un regreso del PRI, lo que se plantea es una alianza de partidos y de la sociedad para proponer un mejor rumbo, y eso es bueno”, dice.

¿Qué lo motivó a participar en la pasarela de aspirantes presidenciales del PRI de la semana pasada?

—Me parece que fue una idea muy positiva que el PRI organizara estos diálogos. En este caso invitó a ocho personas que somos priistas o simpatizantes y me parece que es una gran oportunidad que nos dio para poder, ante el PRI, ante la militancia, pero también ante personas de otros partidos políticos, a la ciudadanía, expresar nuestro punto de vista y nuestra visión de país.

¿Cuál es su balance de esta experiencia?

—Yo lo que quise resaltar es que es un momento de salvar a México, que francamente yo veo las cosas con mucha preocupación. Veo un país donde la economía no crece, no prospera, aumenta la pobreza. En la parte de inseguridad está fuera de control. También veo un sistema de salud que lo están desmantelando, y las cosas no tendrían por qué ser así, porque ahorita hay condiciones en el mundo para que estuviéramos yendo al revés.

Podríamos estar aprovechando cómo apoyar a las empresas para que vengan a invertir a México. Podríamos estar trabajando con los empresarios y la academia para mejorar los planes de estudio para la gente joven. Podríamos estar trabajando en un sistema de salud universal para todos los mexicanos, independientemente de si trabajan en el sector privado, en el público o en la mal llamada economía informal.

¿Cómo se puede convencer de votar por un priista cuando en 2018 la gente eligió otra opción?

—Es muy importante reconocer y hacer autocrítica, cosa que también aproveché para hacer ahí porque creo que la autocrítica es necesaria para empezar a generar confianza. Yo reconozco y reconocí que el PRI no fue capaz de resolver el problema de 52 millones de mexicanos que en el año 2018 vivían todavía bajo condiciones de pobreza. Por cierto, ahora hay 4 millones más.

No fue capaz de resolver los temas de inseguridad. Ya llevamos en México muchos años de crisis de inseguridad, pero hoy estamos peor. Más de 132 mil homicidios y contando, 11 mujeres asesinadas todos los días. Y también dije que fue omiso, tanto el gobierno como el PRI, de no ser más crítico de los casos de corrupción; por cierto, hoy hay más.

No se plantea un regreso del PRI. El PRI no puede volver solo. Lo que se plantea es una alianza de partidos y de la sociedad para proponer un mejor rumbo, y eso es bueno.

Otra manera de decirlo es que aquí nadie va a tener manos libres ni cheque en blanco porque tenemos que ir juntos. Entre todos nosotros también vamos a hacer dos cosas bien hechas, vamos a hacer una mejor propuesta de país, pero también, por qué no decirlo, entre nosotros nos vamos a cuidar. Nosotros no podemos ser otra vez tolerantes ante ninguno de estos abusos.

¿Por qué levantar la mano hasta ahora?

—Cuando este gobierno ganó y la oposición perdió, la derrota fue tan contundente y el apoyo al gobierno fue tan contundente y las esperanzas eran tan grandes, que poco se podía decir; muy poco se podía decir, pero a cuatro años de distancia ya tenemos argumentos. Los resultados en economía, en seguridad, en pobreza, en salud son tan malos que ya poco se puede ofrecer.

Para efectos prácticos, este gobierno ya se acabó; es un gobierno fallido. Ya no le da tiempo de corregir, ya no le va a dar tiempo de cambiar el rumbo de las cosas para bien.

¿La alianza Va por México debe continuar?

—Todos queremos la alianza, pero tenemos que volver a restablecer la confianza entre nosotros y creo que ahí algunos de nosotros podemos ya participar también de manera directa.

Si ahorita hay cierta tensión entre los dirigentes, pues nos metemos algunos de nosotros, nomás faltaba que no. O sea, si uno aspira además a ser Presidente de la República, ¿cómo no va uno a aspirar a tratar de armar la alianza que permita establecer un gobierno de coalición?

Ejemplos. Va a ser alguien el Presidente o Presidenta, sí, pero como vamos en coalición, quizá, ¿qué te gusta?, una buena secretaria de Gobernación, así por decir un nombre, una Lilly Téllez de secretaria de Gobernación.

O, ¿qué te gusta?, que tengamos en economía de otros partidos o de la sociedad civil. Entonces, yo creo que nos toca a algunos de nosotros, en esta época de tensión, entrarle para amarrar la alianza. La alianza no se nos puede ir.

¿Cuál sería su perfil como candidato presidencial?

—Antes que nada soy mexicano, soy padre de familia, soy una persona preocupada de mis hijos. Estoy preocupado del futuro de los hijos de las familias mexicanas y soy honesto. Yo lo que estoy dispuesto es a poner mi talento, mi imaginación, mi conocimiento, mis relaciones, al servicio de los mexicanos.

La honestidad es algo que solamente se acredita o se prueba cuando tienes la oportunidad. Le decían a [Jesús] Reyes Heroles: “Oye, esa persona es muy honesta”, y él decía: “¿Ya lo pusieron donde hay?”, porque hasta entonces sabes si es honesto o no.

Yo he estado donde hay y no me he llevado un solo peso que no es mío; una porque lo creo, no tengo la necesidad de hacer algo indebido, pero dos, porque siempre supe que para tener viabilidad política había que ser honesto y he sido honesto. Y también soy honesto en decir las cosas como las veo, directo, con la verdad, sin ofender, es otra cosa que tengo.