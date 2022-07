“El INE está preparado para que los presida una mujer”: Humphrey Jordan

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que el órgano electoral está listo para ser presidido por una mujer, al señalar que la paridad se ha tardado en llegar al Consejo General.

En entrevista con EL UNIVERSAL, subrayó que el INE debe dejar los protagonismos y salir de su “zona de confort” para revisar temas como el financiamiento a partidos y voto electrónico.

Destacó que han avanzado en materia de paridad a nivel de gubernaturas, así como en el combate a la violencia política de género; sin embargo, reconoció que deben redoblar esfuerzos en la fiscalización.

¿Cuál es el balance de los avances que ha conseguido el INE?

—Un logro importante, sin duda, es el tema de la paridad. Se ha avanzado mucho desde 2019; ahora tenemos dos gobernadoras electas que se suman a otras siete que ya están ejerciendo el poder. Por otra parte, un tema relevante es que desde 2020 tenemos un marco para combatir la violencia política en razón de género. Cuando presidí la comisión, por supuesto siguen los trabajos, hemos diseñado muchos mecanismos para visibilizar la violencia política, pero también para facilitar que las mujeres que son violentadas puedan denunciar. A final de cuentas mandar un mensaje claro: no a la violencia hacia las mujeres para que no compitan a un cargo público.

¿Qué áreas se pueden fortalecer dentro del INE?

—Creo que un tema en el que hay que redoblar esfuerzos es la fiscalización. Tenemos que modificar la forma en la que llevamos a cabo la fiscalización, porque es mucho de forma y no de fondo. No estamos viendo los grandes problemas del país y el dinero ilícito en las campañas, tanto en efectivo como del crimen organizado, y creo que son temas que además tenemos que atajar como un órgano autónomo del Estado, junto con otras instituciones como la Comisión Nacional Bancaria, el SAT, la UIF y el propio Banco de México, que detecta cómo suben los flujos de efectivo.

Habrá renovación de la presidencia del INE, ¿considera que es momento de que llegue una mujer a este cargo?

—Obvio sí, el INE está preparado para que lo presida una mujer, no tengo ninguna duda. Se ha tardado, incluso, en llegar la paridad al INE. Si recordamos en la reforma constitucional de 2014 se hablaba sólo de paridad en postulaciones. Yo escribí algunos artículos señalando que era cuando menos cuestionable que el órgano encargado de garantizar la paridad no fuera paritario. En ese momento había sólo dos mujeres o tres en el Consejo General, hasta que en 2019 cinco mujeres pudimos conformar el Consejo General.

Pero quizá no habría esta pregunta si ya tuviéramos el cumplimiento de la paridad y fuera una parte esencial del razonamiento de nuestro país que cualquier mujer puede ocupar cualquier espacio público, porque eso no se cuestiona con los hombres. Es un poco esa evidencia de que aún no estamos en el momento de reconocernos como personas con las capacidades para llegar a un cargo. Sí, es el momento de las mujeres, han demostrado tener la capacidad de dirigir tanto Poderes Ejecutivos, Legislativos, de comercios locales; en todos los espacios hay mujeres muy valiosas que ejercen distintos cargos públicos.

¿No descarta ocupar la presidencia del órgano electoral?

—Siendo consejera electoral diría que cualquier colega mío se sentiría muy honrado al presidir ese órgano. Sin embargo, creo que eso está muy lejos y no son los tiempos para ver esos temas. Además, la decisión es de la Cámara de Diputados, así viene el artículo 41 de la Constitución, con un procedimiento que señala que son ellos los encargados de delinear la convocatoria, integrar un comité técnico para evaluar a las personas que inscriban a esta convocatoria. Recordemos que ahora se van tres consejeros y una consejera, incluyendo el consejero presidente, que debe dejar el cargo el 3 de abril. Ellos formaron parte de esta primera generación que probó la reforma electoral de 2014, así que sin duda sería un honor, pero no son los tiempos.

Aunque mantienen un nivel alto de confianza ciudadana, ¿ve riesgos ante los ataques que ha recibido en INE?

—El trabajo del INE ha demostrado elección tras elección que es confiable, técnico, basado en la ley y la Constitución, pero debe dejar los protagonismos y enfocarse a hacer su labor como árbitro organizando elecciones, a fiscalizar los recursos, a garantizar la paridad, ser un árbitro objetivo y que no tenga enfrentamientos. Nuestra misión no es el poder por el poder, ese está en otro lado y creo que en ese sentido el INE es garantía de que sin derramamientos de sangre se puede transitar a la alternancia.

¿Es necesaria una reforma constitucional?

—Hay muchos temas en los que podemos avanzar con reformas legales, creo que no es necesaria una reforma constitucional ni creo que sea el INE el que tiene que estar en cuestionamiento, porque hay muchos temas alrededor que ameritan una discusión: el financiamiento a partidos, si se deben reducir las cámaras, los mecanismos electrónicos de votación, garantizar la paridad. Los procesos siguen siendo casi los mismos desde hace 30 años y no hay ganas de salir de la zona de confort, de evaluar.