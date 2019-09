El Foco. Los 300 exclusivos paraguas “Golf” de los diputados

¿Que la Cámara de Diputados coqueteó con la ingobernabilidad por la necedad de Morena de retener la mayoría? ¿Que Morena no aceptaba a los candidatos del PAN para la Mesa Directiva? ¿Que Ricardo Monreal no pudo imponer a su candidata como presidenta del Senado? ¡Eso qué importa! Lo relevante es que a los legisladores no los toque ni una gota, por lo que se prepararon para las lluvias pagando 264 mil pesos por 300 elegantes paraguas tipo Golf automáticos...

¿Pues qué estos santos paraguas son como los del pingüino, joven maravilla?, preguntará alguno. ¿Acaso son blindados o protegen contra la lluvia ácida?, preguntará otro despistado. ¡No! Quizá protejan contra la lluvia de ideas, pero la aplanadora de la 4T no se descuida, y por eso distribuyó 23 depósitos en San Lázaro y alrededores —incluyendo la estación Candelaria del Metro—, para que los Golf estén siempre listos, porque los cilindros llevan la leyenda: “Paraguas para uso exclusivo dentro del recinto legislativo”, ¿o qué? ¿Usted creyó que se los iban a poder llevar a su casa? ¡Vivimos en tiempos de honestidad!

CUAUHTEMIÑA

Ametrállense allá afuera por favor, señores



¡Autogolazo! Tras la última balacera en Cuernavaca, el góber Cuauhtémoc Blanco recurrió a una de sus cuauhtemiñas verbales para culpar al pasado y afirmar que su antecesor, Graco Ramírez, “se arregló con un grupo criminal”. Además, le pidió a los malosos dirimir sus diferencias en privado al decir: “Si se traen ganas, ¡súbanse al cerro a darse!”

AL CONACYT

El doctor Boris contra los neoliberales



En Conacyt insisten en dar la nota, y es que su titular, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que el doctor Boris Berenzon Gorn se suma a la agencia para apoyar “en esta lucha contra la ciencia neoliberal”, o eso fue lo que dijo en su tuit, que poco después borró. Berenzon, por cierto, fue destituido de la UNAM por plagio en 2013.

50 ANIVERSARIO

”Fue en la estación del Metro...”



El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México cumplió 50 años y no podemos imaginar qué sería de nosotros sin un medio que no contamina y que, con un precio subsidiado, moviliza diariamente a decenas de millones... Ya se ven por ahí las reparaciones más que necesarias que demandaba el Metro, como en la céntrica estación Hidalgo, para llegar con elegancia al aniversario, por lo que no está de más reflexionar en la necesidad de que todos colaboremos en el cuidado de la gran serpiente naranja.

POR LA GUERRA

En Temixco concentraron a los nipones

Felicidades a la sección Mundo de nuestro diario, que nos ilustró con su reportaje sobre la Exhacienda de Temixco, Morelos, donde fueron concentrados los ciudadanos japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial, al estilo de los campos que se utilizaron en Estados Unidos.

DORIAN ARRASA LAS BAHAMAS

Nassau.— Al menos 30 muertos es el saldo provocado por el poderoso huracán Dorian tras su paso arrasador por las Bahamas, uno de los destinos más exclusivos del Caribe. Cerca de 60 mil personas requieren alimentos, aseguró Naciones Unidas.



Foto/Archivo El Universal

