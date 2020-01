El 1 de diciembre de 2020 se consolidará la 4T: AMLO

San Pablo del Monte, Tlax.— El primero de diciembre de 2020 quedarán consolidadas las bases de la 4T, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no se necesita más tiempo para que México sea un país en donde no se permitan la corrupción ni la impunidad.

En el campo de beisbol de esta comunidad, luego de recibir el bastón de mando por parte de los pueblos náhuatl y otomí, el Mandatario se comprometió a no fallarles y a no quedar en deuda con ellos.

“Ya comenzó la transformación y este año vamos a dejar establecidas las bases para la Cuarta Transformación. No vamos a requerir más tiempo, el 1 de diciembre diré que terminamos de establecer las bases para la transformación de un país donde no se permite la corrupción y no hay impunidad. No vamos a quedarles a deber nada, vamos a estar a la altura de ustedes, no les vamos a fallar ni a traicionar al pueblo de México”, dijo.

Acompañado por autoridades estatales y municipales de Tlaxcala, el Presidente de México enfatizó que durante su gobierno el presupuesto se maneja con honradez y se destina de manera preferente a la gente humilde.

Tras presenciar la danza Xochipitzahua por parte de habitantes del pueblo de San Felipe Cuauhtenco, López Obrador anunció que este año comenzará la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar para que todos los beneficiarios de programas sociales reciban sus apoyos sin intermediarios.

“Estas sucursales serán construidas por el Ejército, por ingenieros militares, este año tienen 5 mil millones de pesos para hacer la mitad y tendremos al banco para dispersar los fondos dirigidos a gente humilde y pobre de México. Aquí en San Pablo del Monte habrá un banco para atender a todos los beneficiarios”, dijo.

El Presidente reconoció a los migrantes que durante 2018 enviaron remesas por 36 mil millones de dólares y señaló que su gobierno siempre los protegerá; por último, reiteró que 2020 será un buen año para la 4T.

“Reconozco a los paisanos migrantes que envían recursos, siempre los vamos a proteger y a defender. Les deseo a todos ellos, a los tlaxcalenses y a todos los mexicanos que nos vaya muy bien este 2020, así va a ser, nos irá bien, los invito a no perder la esperanza y la fe, se logrará la transformación de México por nosotros y por los que vienen detrás”.

A su vez, Francisco Javier Pérez Luna, representante del pueblo náhuatl, manifestó las necesidades de las comunidades indígenas, entre las que destacó la construcción y ampliación de carreteras para acceder a los pueblos náhuatl y otomí; la edificación de una universidad; que en todos los niveles escolares se enseñen las lenguas indígenas y que se establezca una figura para proteger las remesas que envían los migrantes.

Además, pidió que se les tome en cuenta en las decisiones del Ejecutivo federal. “Le pedimos que resuelva todas aquellas preocupaciones que tenemos para que nuestra vida sea llevadera. Nos ponemos a su lado para hacer realidad esta Cuarta Transformación, pero le pedimos que nos escuche y nos haga partícipes de las acciones que emprenda, que respete nuestra forma de organizarnos, nuestra lengua, cosmovisión, cultura y que no haya olvido ni discriminación”.

En el diálogo con los pueblos indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos y en especial a los tlaxcalenses a unirse por el bien del país, esto luego de que varios asistentes levantaron mantas para denunciar que en el estado no se respetan las libertades sindicales.

“Es importante la unidad, todos juntos, las autoridades comunitarias, municipales y el gobernador de Tlaxcala, debemos ir todos juntos; a ver, ¿no quieren la unidad con justicia, con democracia, con diálogo y con respeto? Eso es, a ver, que levante la mano quien no quiera unidad”, expresó el Mandatario.

En el momento en el que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, tomó la palabra, un grupo de personas se levantó de sus asientos y mostró pancartas con las leyendas: “El secretario de Salud en Tlaxcala no respeta la libertad sindical”, “Pedimos que se respeten los derechos sindicales en Tlaxcala”.

Las rechiflas apenas dejaron escuchar al gobernador, quien comentó que en la entidad se seguirá trabajando para reducir la pobreza al mínimo. Al respecto, el presidente López Obrador mencionó que los tlaxcalenses son libres de tener inconformidades, pero es necesaria la unión.

“Quiero comentarles, veo que en Tlaxcala hay alguna inconformidad; porque somos libres, también les diré algo, fíjense que me llevo bien con el gobernador de Tlaxcala y les digo algo porque mi pecho no es bodega: creo que debemos unirnos”.

Enseguida se comprometió a vigilar a los pueblos indígenas y a apoyarlos en materia sanitaria, educativa y agraria.

“Voy a estar pendiente, voy a estar visitando los pueblos indígenas, no diré que regresaré pronto, porque tengo que ir a otros municipios, pero los vamos a seguir apoyando en educación, salud y en el campo, vamos a seguir apoyando con programas de bienestar, con las becas a artesanos y vamos todos a transformar al país, a sacar adelante a nuestro querido México”.