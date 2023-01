Ebrard y Monreal reaccionan ante quejas presentadas en INE por actos anticipados de campaña

Los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, reaccionaron al bombardeo de quejas por parte de la oposición ante el INE por actos anticipados de campaña, pinta de bardas, apoyos en redes sociales, a lo cual el canciller respondió “no sé qué quieran sancionar”, mientras que el senador, dijo que la oposición está en su derecho de presentarlas.

En breve entrevista en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard fue cuestionado por las 44 quejas que acumulan las llamadas corcholatas presidenciales, de las cuales él tiene 15 acumuladas por actos anticipados de campaña.

“Voy a esperar a ver que se resuelve. Hasta ahorita vamos bien, no hemos tenido ninguna sanción y pues yo estoy en mi trabajo, no sé qué quieran sancionar. Yo me dedico a trabajar”, respondió escuetamente.

A pregunta expresa sobre si existe preocupación o temor de perder la eventual candidatura por actos anticipados de campaña, apuntó: “Nunca he tenido temor a nada, sino no estaría aquí”.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que es un derecho que tiene la oposición de presentar quejas, denuncias, recursos de inconformidad sobre actos anticipados de campaña, proselitistas o campañas personalizadas.

“A mí no me parece extraño, es el trabajo de la oposición. No tengo por qué descalificar ese recurso que la ley previene y que es el derecho de la oposición de presentarlo. Y que los órganos, tanto del INE, que son administrativos, como del tribunal, que son jurisdiccionales, puedan atender y resolver conforme a derecho todas estas demandas planteadas”.

Reconoció que se han presentado denuncias contra los aspirantes presidenciales de Morena en un número importante, pero advirtió que así será en el futuro “porque hay una actividad política fuerte, polarizada, con encono en algunas ocasiones y no nos debe de extrañar que así se irá presentando ese cúmulo de demandas y de quejas”.

El senador Monreal pronosticó que entre más se acerque y una vez que inicie el proceso electoral federal, se van a acelerar más estas denuncias y se van a presentar un mayor número de ellas, “así es que vayamos acostumbrándonos a que estos recursos van a ser cotidianos y van a ser numerosos en los próximos dos años”.

Dijo que no tiene por qué verse como un desequilibrio, sino que la propia ley concede este tipo de recursos para que quienes se sientan afectados puedan defenderse o denunciar hechos que se consideren indebidos o ilegales.

