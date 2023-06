El canciller Marcelo Ebrard pospuso la presentación de su propuesta para la elección de la candidatura a la presidencia, a petición de Morena, por lo que dará a conocerla hasta este martes 6 de junio.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el 11 de junio se reunirá el Consejo Nacional de Morena, encabezado por el gobernador sonorense Alfonso Durazo, para tratar el tema de la candidatura de 2024.

"Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente de hacerlo así", expresó.

Ebrard también felicitó a Delfina Gómez por obtener la mayoría de votos en la elección del Estado de México.

"Muy contento con el triunfo de Delfina en el Estado de México. Felicitaciones a ella y a todo su equipo. Va a ser una gran experiencia la llegada de la Cuarta Transformación al Estado de México después de casi un siglo, muy significativo, un cambio histórico", sostuvo.

Felicitaciones a Delfina y al Estado de México por el triunfo obtenido, se ha hecho historia. Precisiones sobre mi propuesta a la dirigencia de Morena. pic.twitter.com/NgtLJiIJfQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023