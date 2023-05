Después de que el lunes pasado, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, canceló la comparecencia de Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se realizaría este miércoles; hoy aprobaron nuevamente citar al directivo, pero aún en fecha por determinar.

También llamarán a Alejandro Svarch Pérez, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); a Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; y a Pedro Zenteno Santaella, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El pasado 4 de mayo, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, afirmó que Juan Ferrer, comparecería hoy para entregar el informe que mandata la ley, sobre la gestión de los tres años que existió, ya que en ese periodo no presentó ningún resultado a la Cámara Baja.

Y para rendir cuentas por 543 contratos vigentes en 2023, algunos más hasta 2024, que no puede cancelar y transferirá al IMSS-Bienestar, por 15 mil 697 millones 970 mil 094 pesos.

Esta tarde, los legisladores avalaron el acuerdo por 23 votos a favor, tres en contra y una abstención; y fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que determine las fechas en las que se presentarán a rendir cuentas.

Reyes Carmona detalló que la Mesa Directiva fijará las fechas de las comparecencias para que se no se empalmen con las agendas previas de los legisladores.

“Si bien es cierto, ya ustedes cuentan con el acuerdo, la realidad es que todavía no tienen una fecha porque quedó sujeto a la disponibilidad de la fecha de la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Salud”, explicó.

Por su parte, la diputada Margarita García García (PT) pidió que también se cite a comparecer a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que explique por qué no se ha terminado de construir un hospital de IMSS-Bienestar en Huajuapan de León, Oaxaca, que según se concluiría en marzo; y llamó a sus compañeros a no tener miedo para llamar a rendir cuentas a los funcionarios públicos.

“Eso no debe darnos miedo, ni crear zozobra entre los diputados, porque dicen que el que nada debe, nada teme. Me da risa, en el sentido de algunos comentarios que han hecho los compañeros, algunos en decir, es que la diputada Margarita, el diputado Emmanuel, como los están apoyando, ya se vendieron con los compañeros del PRI, del PAN, yo quiero decirles que Margarita no tiene precio, quien me quiera comprar no me va a llegar al precio, porque soy una mujer que vale oro”, comentó.

Con información de Antonio López Cruz

tjm/rmlgv