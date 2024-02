Los diputados federales se olvidaron de la austeridad y del acuerdo que firmaron al inicio de la 65 Legislatura, con el que se prohibieron los viajes de toda índole con cargo a la Cámara de Diputados, para retomar el llamado turismo legislativo, que les permitió conocer gran parte del mundo.

De acuerdo con el documento Relación de viajes de comisión nacional e internacional de diputadas y diputados integrantes de la LXV legislatura, realizados durante periodo del 01 de septiembre al 08 de diciembre de 2023, en poder de EL UNIVERSAL, 114 congresistas han realizado 160 viajes por 27 países, en los que conocieron 51 ciudades.

Destacan giras por Escocia, España, Indonesia, Egipto, Francia, Ruanda, Tailandia, Bélgica, Canadá, Turquía, Bahréin, Irlanda, India, Angola, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, por los cuales la Cámara Baja ha desembolsado un total de 6 millones 31 mil pesos, 28% más recursos de lo que se gastó por el mismo concepto en la 64 Legislatura, cuando se ejercieron 4.4 millones de pesos para viáticos en los viajes de los legisladores.

Dicho monto no contempla el costo de los vuelos de ida y vuelta para cada uno de los viajes, pues el reporte que se entregó a este rotativo contempla sólo viáticos por concepto de hospedaje y alimentos, es decir, que el costo real de las giras podría ser del doble o más.

Las bancadas que más han viajado —con motivo de foros, convenciones, congresos, asambleas y reuniones interparlamentarias— son la del PRI, con 48 viajes por los que la cámara ha pagado un millón 818 mil 481 pesos en concepto de viáticos, seguida de la del PAN, con 47 viajes por los que se han viaticado un millón 779 mil 381 pesos.

Le siguen el PT, con 20 viajes por 708 mil pesos; MC con 11 viajes por 524 mil pesos; PVEM, con 11 viajes por los que han gastado 481 mil 590 pesos en viáticos, y en sexto lugar está Morena, que tiene registrados 14 viajes —pero menos costosos que MC y PT— con un gasto de 440 mil pesos, mientras que el último sitio es para el PRD, cuyos diputados han recibido 278 mil pesos para la realización de nueve viajes.

Al inicio de la 65 Legislatura, en septiembre de 2021, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que entonces era encabezada por Ignacio Mier Velazco, aprobaron un acuerdo por el que se determinó que los grupos de amistad y las comisiones “no contarán con recursos humanos, materiales ni financieros propios, ni tampoco se aprobarán viajes ni viáticos con cargo a la Cámara [Baja]”, pese a ello, tras la pandemia se comenzó a viajar: en 2021 se registraron sólo cinco giras legislativas; para 2022 fueron 66 y la cifra volvió a crecer en 2023, cuando las y los diputados realizaron 89 viajes.

Al respecto, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Mier Velazco, sostuvo que en su grupo parlamentario sí han respetado el acuerdo, pues a pesar de contar con 200 integrantes, tienen registro, en casi tres años, de 14 giras con un costo total de 440 mil pesos, mientras que el PRI tiene casi una tercera parte de integrantes (71), pero han viajado casi cuatro veces más, con 48 giras, y han cuadruplicado los viáticos de los guindas, con 1 millón 818 mil pesos con cargo al erario.

“Eso forma parte de la visión de proyecto y de los compromisos que tenemos, hay quienes creemos que no se puede hacer turismo legislativo o, en su caso, utilizar el presupuesto para ir a conocer otras ciudades so pretexto de encuentros y convenios que tiene suscritos la cámara, yo siempre me he manifestado en contra de eso y les he dicho que suscribamos solamente acuerdos y convenios con aquellas asambleas, reuniones, congresos e intercambios parlamentarios que valgan la pena y que vengan a mejorar el funcionamiento legislativo parlamentario, y en general para nuevas y mejores prácticas para el ejercicio del trabajo legislativo”, dijo Mier en entrevista con este diario.

Detalló que buscan la manera de impulsar una reforma para prohibir el turismo legislativo; sin embargo, reconoció que es complicado para el partido al no contar con la mayoría de votos al interior de la Jucopo.

“Al inicio de la Legislatura se firmó este acuerdo, pero no podemos obligarlos; está establecido, pero es un acuerdo de buenas intenciones, te repito, no podemos obligarlos, y en Morena cuando éramos mayoría absoluta teníamos esa posibilidad, pero ahora tenemos apenas 38% de los votos en la junta y ese es el problema”, sentenció.

Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, puntualizó a este medio que “en todos los casos son viajes oficiales aprobados al interior de la Jucopo, porque ese es el fundamento que tenemos, que sólo podemos emitir boletos de avión y viáticos con acuerdo de la junta, y decirte que son viajes que permiten fortalecer la relación entre los parlamentos y los países”.

Los viajes más caros

Quien registra el viaje más costoso es la diputada del PT Esther Martínez Romano; en 2022, la legisladora recibió de la Cámara de Diputados 119 mil 47 pesos para acudir, durante 15 días (03/11/2022-18/11/2022), al balneario de Sharm el-Sheij, Egipto, donde participó en la Vigesimoséptima Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Le sigue la diputada panista Diana María Teresa Lara Carreón, quien acudió al mismo destino, pero del 2 al 16 de noviembre de 2022, reportando 109 mil 890 pesos por concepto de viáticos.

A Sharm el-Sheij acudieron cinco legisladoras del PRI, PAN, PRD, MC y PT; sin embargo, Martínez Romano y Lara Carreón se fueron el doble de días que sus compañeras, pues otras diputadas —como la perredista Edna Díaz— estuvieron allá sólo una semana, del 14 al 21 de noviembre de 2022, gastando 44 mil 932 pesos de viáticos.

En la lista de los viajes más costosos también se encuentra la petista Mary Carmen Bernal Martínez, quien estuvo del 5 al 18 de marzo de 2023 en Nueva York, Estados Unidos, en donde participó en el 67 Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de las Naciones Unidas, gira en la que le asignaron viáticos por 107 mil 698.50 pesos.

Los más viajeros

Son dos diputadas del PRI las que registraron más viajes en lo que va de la Legislatura, siendo éstas la actual presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, y la diputada Blanca Alcalá Ruiz.

Guerra Castillo ha realizado nueve viajes con cargo al presupuesto de la Cámara de Diputados. El primero de ellos lo realizó del 25 de noviembre al 12 de diciembre de 2021, a Madrid, España, donde participó en la 143 Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea y la Sesión del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe (GRULAC).

En marzo, julio y octubre de 2022, Marcela Guerra fue a dos asambleas y un seminario en Nusa Dua, Indonesia; en Montevideo, Uruguay, y en Kigali, la capital de Ruanda.

De esta última gira llama la atención que la 145 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones y Conexas se desarrolló del 11 al 15 de octubre, pero la legisladora estuvo allá del 13 hasta el 22 de octubre, es decir, una semana adicional en dicha localidad, famosa por sus parques naturales en donde pueden avistarse leones, jirafas y elefantes en su hábitat natural.

En marzo de 2023, la diputada priista acudió a Manama, la moderna capital de Bahréin, reino árabe ubicado en una isla del golfo Pérsico; en junio acudió a una cumbre en Bruselas, Bélgica; en julio estuvo en Santo Domingo, República Dominicana; en octubre voló a Nueva Delhi, India, mientras que para el mes de diciembre estuvo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. De los nueve viajes que Guerra Castillo ha hecho en lo que va de esta Legislatura sólo dos los realizó siendo presidenta de la Cámara Baja.

En estas giras erogó un total de 341 mil 518 pesos en viáticos.

Al respecto, la presidenta precisó que los viajes forman parte de la Agenda de Diplomacia Parlamentaria. “Todos los legisladores van en representación de la cámara ante la Unión Interparlamentaria, ParlAmericas, COP28, Foro Asia-Pacífico, entre otros organismos de parlamentos. Todos los viajes oficiales se han realizado bajo los parámetros de austeridad y los gastos se han justificado bajo la normatividad interna de la Cámara de Diputados”.

En el segundo sitio como la diputada con más viajes registrados ante San Lázaro está la priista Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, quien ha realizado siete giras con cargo al erario. En 2022, acudió en abril, julio, noviembre y diciembre a La Habana, Cuba; a Panamá, Panamá, a un viaje nacional en Cancún, Quintana Roo, y a Bogotá, en Colombia.En 2023 viajó a Bruselas, Bélgica, en abril; a Dublín, Irlanda, en septiembre, y a Bogotá, la capital colombiana, en noviembre.

Llama la atención la gira de Alcalá Ruiz en Bruselas, donde estuvo presente para la 29 Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta y de la Unión Europea-México. El foro se llevó a cabo los días 27 y 28 de abril; incluso sus homólogas del PAN, Martha Romo, y del PVEM, Santy Montemayor, regresaron a México el día 29, pero Alcalá Ruiz se quedó una semana más.

