Durante la discusión en lo general del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso que la mayoría de Morena y sus aliados apoyen una propuesta de reserva para que los recursos destinados para el Fonden en el Presupuesto 2024, sean redirigidos para crear un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco.

En tribuna, acompañado de su bancada y las del PAN y PRD, detalló que dicho fondo, de aproximadamente 40 mil millones de pesos, podrían ser una bolsa inicial y etiquetarlos para los damnificados del huracán Otis.

Refirió que dicha propuesta va en concordancia con las críticas recurrentes del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, en contra del Fobaproa que fue aprobado durante el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1990.

"Quitemos a los banqueros la preventa del Fobaproa. Desde hace cinco años, ustedes han votado los recursos presupuestales que soportan ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros", expresó.

PAN propone recorte del 30% a obras propritarias en el Presupuesto 2024

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, propuso crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, con un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de 30% a las obras prioritarias del gobierno federal, por alrededor de 85 mil pesos, y una disminución de 15 mil millones de pesos a su gasto operativo.

Como adelantó hoy EL UNIVERSAL, con dichas modificaciones se podría crear un fondo de 100 mil millones de pesos, que sería destinado a ayudar a los damnificados de las zonas afectadas de Guerrero.

“Hagamos una tregua en la construcción de las mega obras, no para descarrilarlas, no para que no se hagan, sino tomar únicamente el 30%, que nos podría dar hasta 85 mil millones para el próximo año. Y también hacer un ajuste en el gasto operativo del gobierno, en concordancia con ese discurso de austeridad, 15 mil millones de pesos podríamos ajustar al Gobierno Federal, para tener un fondo inicial de 100 mil millones de pesos para Acapulco”, explicó en tribuna.

Durante la discusión del dictamen del PEF, en la Cámara de Diputados, el legislador lamentó que “no es posible que, teniendo ya 12 días la tragedia, aún Morena y el gobierno no hayan hecho una sola propuesta para rescatar a Acapulco”.

Añadió que la propuesta también contempla tomar 10% de los 178 fideicomisos del Ejecutivo federal, para crear una bolsa total de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero.

“Queremos, también, que haya un candado en los remanentes, en los excedentes de los ingresos del próximo año, ahí están los ingresos petroleros y están los ingresos tributarios. Los ingresos petroleros, está demostrado que han tenido excedentes, está subestimado el precio del petróleo por barril, y podemos llevar a cabo ese análisis, pero también el gobierno tiene 178 fideicomisos en donde están radicados 558 mil millones de pesos. Si tan solo tomáramos el 10% de esos fideicomisos, tendríamos una bolsa de 55 mil 800 millones de pesos, con esto podríamos tener un fondo que podría crecer hasta 200 mil millones de pesos. Creo que Acapulco y Guerrero lo merecen”, refirió.

Finalmente, aseguró que en la oposición están “esperando todavía la propuesta de Morena y sus aliados, que en esta mesa no ha llegado”.

