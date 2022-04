Por incurrir en diversos delitos electorales en torno a la revocación de mandato, diputados federales del PAN de la Ciudad de México, interpusieron una denuncia contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República.

“Estamos presentando una denuncia, porque de manera reiterada ha violado las leyes electorales y lo ha hecho de manera cínica, burda e incluso lo hemos visto a través de sus redes sociales como se burla del órgano electoral. Ha tenido medidas cautelares, que debiera estar cumpliendo y las ha violentado una y otra vez“, afirmó Mariana Gómez del Campo

Los legisladores federales Mariana Gómez del Campo, Wendy González, Guillermo Huerta Ling, Santiago Torreblanca Engel y Héctor Saúl Téllez Hernández, acudieron ante todas las instancias, incluyendo a la FGR, y la Fiscalía Especial para investigar Delitos Electorales (FEDE), para que se investiguen y sancionen las violaciones electorales en las que han incurrido la jefa de Gobierno y diversos funcionarios capitalinos.

“Y la cereza del pastel en esta conducta serial de estar transgrediendo la Constitución y las leyes, fue el día, en el que en días pasados se dio un mitín aquí en el Monumento a la Revolución para que se diera una especie de cierre propagandístico entorno y en favor del Presidente de la República“, señaló Héctor Saúl Téllez.

“Es evidente que le fue encargado a la Jefa de Gobierno hacer el cierre propagandístico en la capital para la revocación de mandato, y es clara la Ley Federal de Revocación de Mandato en torno a prohibir este tipo de actitudes y proselitismo por parte de funcionarios públicos“

En su oportunidad, el diputado Santiago Torreblanca señaló que los recursos públicos deberían ser utilizados para temas prioritarios como la salud, la seguridad, entre muchos otros, y no como publicidad para el titular del Ejecutivo.

“Los recursos públicos no sólo es el dinero, son sus funcionarios y su tiempo, no es justo que obliguen a los funcionarios públicos a asistir a actos proselitistas, no es justo que el dinero de todas y todas se use para enaltecer la figura ni de Claudia Sheinbaum, ni del Presidente de la República“, señaló.

En el instrumento legal, también se mencionan a diversos funcionarios públicos que participaron en el evento, como es el Secretario de Gobierno, Martí Batres, la secretaria de Finanzas de la Ciudad y diversos alcaldes y funcionarios de la Ciudad de México.

“La denuncia la va a tener que revisar la Fiscalía, el fiscal especial, que es el licenciado Ortiz y va a tener que proceder a investigar. Asimismo, se presentaron otras denuncias administrativas en la Secretaría de la Función Pública. Todos los servidores públicos tienen que atender estas quejas o denuncias, de no hacerlo así, y de una vez lo vamos avisando, serán sometidos o serán denunciados por corrupción“, confirmó el diputado Huerta Ling.

Gómez del Campo reiteró el compromiso de las y los diputados de Acción Nacional por cumplir, y hacer que se cumple la Ley:

“Si tenemos que venir ante la Fiscalía General de la República todos los días --porque eso es lo que hacen, todos los días Claudia Sheinbaum y otra serie de servidores públicos violentan la Constitución y las leyes--, vamos a venir, porque nosotros desde Acción Nacional, respetamos las instituciones, confiamos en las instituciones y vamos a dejar claro lo que están haciendo con tal de satisfacer al inquilino de Palacio Nacional“, dijo.