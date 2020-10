Detienen en EU al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa de Peña Nieto

El exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido esta tarde a su arribo al Aeropuerto de Los Ángeles, informó el canciller Marcelo Ebrard.

En un tuit, Ebrard dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó de la detención de Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto.



A las 20:47 horas la exjefa de las oficinas en México de The New York Times, Ginger Thompson, informó de la detención del ex secretario de Defensa a través de su cuenta de Twitter.



@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) October 16, 2020