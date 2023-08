Amigos y excolaboradores de Porfirio Muñoz Ledo le rindieron un homenaje y lo reconocieron como uno de los principales impulsores de la democratización del país.

En el conversatorio “Porfirio Muñoz Ledo: El político, el polemista, el hombre”, organizado por la Fundación Miguel Alemán, la Fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República y EL UNIVERSAL, Alejandro Carrillo Castro, Clara Jusidman y Arturo Núñez Jiménez destacaron la inteligencia y brillantez con que el político, diplomático y académico fallecido hace un mes destacó en la vida pública de México.

Lee también: Muere Porfirio Muñoz Ledo, el hombre de las mil batallas por la democracia

Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, describió a Muñoz Ledo como “un hombre polifacético, yo diría incluso poliédrico y enormemente brillante” que hizo grandes aportaciones al país, pero no pudo cumplir su deseo de ser Presidente de la República, aspiración que “seguramente tenía desde el kinder”.

“El mayor problema a mi juicio era que Porfirio no podía disimular su brillantez y eso se le notaba y le generaba muchas envidias y enemistades. A veces en corto Porfirio me platicó varias veces de su convencimiento de que él sería un extraordinario Presidente de la República”, relató.

“Porfirio veía con mucha claridad que manejar o tratar de manejar la vida política del país como si fuera una presidencia municipal de su estado de origen es un problema que nos va a costar muy caro en el presente, pero sobre todo en el futuro.

“Yo por eso quiero rendir un homenaje de amistad, admiración y de respeto a ese gran mexicano que con todos sus defectos y con todos sus las características que como ser humano debemos tener, porque aunque lo citan con frecuencia en las mañaneras tácito, diciendo que nada de lo que es humano le es ajeno, lo entienden de otra manera, tienen otros datos a los que tenía Porfirio”, recalcó Alejandro Carrillo.

En el conversatorio, realizado en la sede de la Fundación Miguel Alemán u que fue moderado por el ex embajador y exvocero presidencial Carlos Almada, el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez destacó que gracias a Muñoz Ledo se lograron diversas reformas electorales, como la de 1996, que se aprobó por unanimidad de las fuerzas políticas del país.

Lee también: Comisión Permanente rinde homenaje a Porfirio Muñoz Ledo

Además, le atribuyó que introdujo en la década de los 90 la idea del consenso en la vida pública de México. “No digo que nunca antes no se hubiera hablado de consenso, pero en ese momento era fundamental definir un método para deliberar y para tomar decisiones”.

Subrayó que el consenso, según las Naciones Unidas es que todo mundo dé su consentimiento tácito o de otra manera que nadie vete, que nadie objete.

"Es una especie de unanimidad implícita, lo cual era muy inteligente de su parte, porque después de 60 años de hegemonía de un partido -el PRI-, el país podía conducirse ahora en una hegemonía bipartidista de PRI y PAN, y al plantear Muñoz Ledo que el método de deliberar y de decidir fuera el consenso, eso subía obligadamente a las demás fuerzas políticas a la deliberación y a la votación”.

Arturo Núñez reveló un pasaje de las negociaciones entre el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, luego de las elecciones de 1997, que representaron el fin del partido hegemónico que perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

Lee también: AMLO lamenta de nueva cuenta el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo

Narró que días antes de que iniciara la legislatura fue a cenar con el entonces perredista Porfirio Muñoz Ledo, ambos como diputados federales electos y acordaron que PRI y PRD trabajarían de la mano.

“Y entonces yo fui muy entusiasmado y le dije al presidente Zedillo. ‘Fíjese presidente que cené con Muñoz Ledo y estamos en los mejores términos para construir acuerdos y arrancar bien la nueva legislatura’”.

“Me dijo: ‘No, no, el acuerdo es con el PAN y yo estoy negociando directamente con el presidente del PAN Felipe Calderón, así que mátale las alas a cualquier entendimiento con Porfirio’, y quedé amarrado, yo ya no le contesté a Porfirio y Porfirio aprovechó la oportunidad y el 15 de agosto dio a conocer el bloque opositor con el conjunto de los otros cuatro grupos parlamentarios, la mayoría sobre nosotros”, indicó.

A su vez, la doctora Clara Jusidman destacó el legado de Muñoz Ledo en la Secretaría del Trabajo y principalmente en la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Recordó que a invitación del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, Porfirio se sumó a los trabajos, aunque no lo dejaron llegar a ser el presidente de la asamblea constituyente.

“Había mucho resentimiento, pero el que hizo esa Constitución, el que dirigió todo ese trabajo fue indudablemente Porfirio Muñoz Ledo y es una Constitución complicada, larga, no muy aceptada por los Constitucionalistas, pero es una linda Constitución, no tengo otra manera de decirlo. Es una Constitución donde a mí me tocó trabajar el capítulo de derechos humanos y el capítulo de desarrollo humano y tratamos de meter todo lo que teníamos como conocimiento”, remarcó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr