Descarta Monreal una candidatura de consolación

El senador Ricardo Monreal agradeció la deferencia del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de no descartarlo como posible candidato presidencial de oposición en 2024 y rechazó que pueda aceptar una candidatura de consolación para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México por parte del oficialismo o crear un bloque al interior de ese partido junto con Marcelo Ebrard ante la eventual imposición de Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre lo dicho por Zambrano, a lo que respondió: “Agradeciendo la deferencia del presidente nacional del PRD, voy a seguir trabajando y voy a seguir platicando con la oposición, porque es mi convicción y porque creo que México requiere de contrapesos políticos centrados en el régimen de partidos institucionales en México”.

Sin embargo, aclaró que por el momento está dedicado al Senado y, “como fundador de Morena, estoy luchando en Morena, porque una vez que se lance la convocatoria, [voy a] participar en ella y ganar a la buena con la gente de la militancia, con el pueblo” para suceder a López Obrador “y convertirme en el Presidente de la Reconciliación”.

Sobre la posibilidad de que acepte la candidatura a jefe de Gobierno por Morena en 2024 para evitar una ruptura en el partido, dijo que “no estoy buscando un puesto de consuelo, de acomodo personal o un puesto de compensación. Es muy digno la Ciudad de México, es muy digna, es una responsabilidad enorme; es un lugar que quiero mucho, aquí vivo”.

Respecto a la posibilidad de crear un bloque con Ebrard ante una eventual imposición en la candidatura presidencial en Morena, expuso que “no es necesario hacer un frente común quienes nos sentimos excluidos, al menos en mi caso”.

“Yo no me siento mal porque no me mencione el Presidente”, dijo el legislador.