Derechos político-electorales de Delfina Gómez siguen activos: Lorenzo Córdova

La extitular de la SEP y aspirante a candidata por Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, es una ciudadana con sus derechos político-electorales activos y en todo caso la Fiscalía Electoral debe informar si hay una carpeta penal abierta en su contra, aseveró el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova.

En rueda de prensa en el Senado fue cuestionado sobre las sanciones del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el llamado "diezmo millonario" que instrumentó contra trabajadores del municipio de Texcoco la entonces alcaldesa, aclaró que sus derechos están vigentes.

“Es una ciudadana con sus derechos en activo hoy, entiendo que sí, fue sancionada y serán las autoridades que aplicando las reglas en su momento definirán si actos ilícitos que ya fueron juzgados, sobre los que no hay cuestionamiento y que en su momento ameritaron sanción, tienen o no algún impacto en cuestion de elegibilidad, pero no le toca al INE decirlo y sobre eso no voy a especular”.

Recordó que es materia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la que, de ser el caso, inicie alguna carpeta de investigación en contra de la exsecretaria de educación pública.

“No soy el fiscal para la atención de delitos electorales, no soy el titular de la FEDE, habría que preguntarle al maestro Ortiz Pinchetti si se han presentado denuncias penales, el INE dió vista en su momento después de imponer esa sanción por las irregularidades que se presentaron si se está siguiendo o no, si hay una carpeta abierta por delitos electorales", concluyó.

rmlgv