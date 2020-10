Delgado: al desaparecer fideicomisos, apoyos se entregarán directo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la desaparición de los 109 fideicomisos, no indica que los recursos que se destinaban para apoyar a cierta población beneficiada como deportistas, cine y ciencia, vayan a desaparecer, por el contrario, afirmó que continuarán pero ahora serán entregados de manera directa.

“Habrá una nueva forma de administrar esos apoyos, pero los beneficiarios de esos apoyos ni se van a enterar que ya no se administra por fideicomiso, que ahora se administra de manera directa, sin intermediarios y en la Secretaría correspondiente”, dijo Mario Delgado.

En un comunicado, el también aspirante a la dirigencia de Morena aclaró que la discusión para la desaparición de los fideicomisos continuará en la Cámara de Diputados el próximo martes 6 de octubre, esto después de que no se lograra el quórum para seguirla en la última sesión.

“Después de la discusión en lo general se pasó a la votación, y en la votación no tuvimos quórum. Por lo tanto, ¿qué sigue?, vamos a reanudar la sesión el próximo martes a las 11 de la mañana para seguir con esta discusión y lograr ya la votación en lo general y en lo particular”, declaró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que al extinguir los fideicomisos se está buscando ayudar al gobierno de la República en la estrategia económica que tiene para enfrentar los efectos de la pandemia.

“Normalmente los gobiernos neoliberales lo que hacían era privilegiar su caja. Cómo conseguía el gobierno dinero para tener, para gastar más año con año, y no se tentaban el corazón, endeudaban el país, imponían gasolinazos o aumentaban impuestos, para qué, para completar caja. Este gobierno piensa diferente, más que pensar en su caja piensa en el bolsillo de las familias y en la caja pero de las empresas”.

Dijo que al no imponer gasolinazos, no contratar deuda y no poner nuevos impuestos, el gasto público se debe completar pese a que ha sido un año donde la economía cayó a consecuencia de la economía global, y “la fórmula es apretándose el cinturón con la austeridad republicana, recaudando mejor como lo hace ahora el SAT, cobrándole a los potentados que antes no se les cobraba”.

Mario Delgado expuso que los legisladores están en ese esfuerzo, por ello la desaparición de estos fideicomisos implica la revisión del instrumento para evitar que el recurso se vaya al despilfarro de la corrupción. “Queremos que esos recursos se destinen a la atención de la salud de las y los mexicanos”, explicó.

maot