Entre señalamientos de “corrupto”, “mitómano”, “títere de AMLO” y “vulgar ladrón”, diputados federales de oposición exigieron la renuncia del director general de Pemex, Octavio Ramírez Oropeza, quien se defendió: “antes estábamos peor”.

Durante la comparecencia del funcionario federal en el recinto legislativo de San Lázaro, como parte de la glosa del 5 Informe de Gobierno, diputados del PAN, PRI, PRD y MC, arremetieron contra el funcionario federal por encabezar “la empresa más endeudada del mundo”.

La diputada del PRD Elizabeth Pérez señaló que durante estos cinco años no se han cumplido las estimaciones de producción y denunció que entre 2019 y 2023 “se han derrochado más de 1.5 billones de pesos en la empresa del Estado”.

Gina Campuzano González, del PAN, expresó que Morena ha logrado que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo, y aseguró que dicha deuda asciende a 1.94 billones de pesos.

“Este gobierno ha sido el más corrupto de Pemex, este gobierno es el que más ha robado, traicionado y mentido como nunca en la historia de México, lamento mucho que usted sea sólo uno de los títeres que lo mueven a conveniencia y que terminó siendo uno más de los que le besa la mano a su amo, eso es lo que es ahorita, un títere y un mentiroso”, acusó la diputada mientras mostraba un muñeco de Pinocho a Ramírez Oropeza.

En respuesta, Romero Oropeza aseguró que la actual administración más que endeudar, ha “desendeudado” a la empresa productiva del Estado, y trató de justifucar que en 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda de Pemex era de 129 mil millones de pesos, pero para septiembre de 2023 se encuentra ya en 106 mil millones.

El ingeniero agrónomo reclamó a los diputados de oposición por criticar la deuda de Pemex “cuando ustedes la endeudaron, se deberían de estar mordiendo la lengua”, retó.

La panista Campuzano González reviró: “Le encargo, límpiese bien la lengua, porque quien se la mordió fue usted”.

El diputado de MC Manuel Jesús de Herrera Vega criticó al director general de Pemex por presumir que él ha bajando la deuda: “Me parece una falta de respeto porque lo que le faltó decir a usted es que la deuda de Pemex la pagamos todos los mexicanos, así que venir aquí a pavonearse y a presumir que la deuda de Pemex está disminuyendo, pues debería de pensarlo usted dos veces”.

La diputada del PRI Karina Marlen Barrón reiteró que Romero Oropeza “es un corrupto mentiroso” y le exigió la renuncia: “A la gente corrupta sólo se le pide la renuncia, así que si no tiene la capacidad para estar en ese puesto, le exigimos que renuncie y que además devuelva todo el dinero del presupuesto que no se ha gastado”, precisó.

Romero Oropeza insistió en que las cifras de desendeudamiento de Pemex en esta administración “son datos duros y no palabras”, y agregó: “Y si ahorita Pemex está mal, pues entonces antes estaba peor, yo digo que estamos bien, pero si ustedes dicen que estamos mal, pues antes estaba peor, estamos menos mal que antes”.

El diputado federal del PAN Paulo Gonzalo Martínez López llamó Director Trampitas al titular de Petróleos Mexicanos, quien le respondió molesto y se engalló: “No acepto que me ponga apodos, yo nunca le diría a usted Diputado Tontín, por ejemplo”.

Minutos antes de que concluyera la accidentada comparecencia, que se prolongó por seis horas, el diputado albiazul Iván Arturo Rodríguez llamó al titular de Pemex “un mitómano, un vulgar ladrón y el más grande corrupto en esta administración”, al tiempo que se salió de la sala donde se realizaba la rendición de cuentas.

En su defensa, Romero Oropeza consideró que “es muy majadero, muy grosero y no se vale ofender a las personas y salir corriendo”, y advirtió al legislador panista: “Estoy seguro que de frente y en lo personal no se atrevería a decirme lo que me dijo, y decirle que no soy ratero y a las pruebas me remito”.