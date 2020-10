Damián Zepeda pide investigación profunda en Sedena tras captura de Cienfuegos

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) reclamó que se abra una investigación profunda con acompañamiento internacional, en la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la detención del exsecretario Salvador Cienfuegos bajo cargos en Estados Unidos de delitos del narcotráfico.

Lamentó que se haya formulado en Estados Unidos una acusación severa con la cual "cayó la premisa de Andrés Manuel López Obrador de que los militares son incorruptibles".

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), destacó que "Estados Unidos no requirió de una consulta para aplicar la ley, y espero que el Presidente no quiera hacer una consulta para ver si se investiga a los militares que pudieran estar involucrados en este caso".

En conferencia de prensa a distancia, Zepeda Vidales y Gálvez Ruiz lamentaron que se hayan formulado cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional.

Zepeda dijo que "es verdaderamente un desastre para este país, muestra la descomposición absoluta de las instituciones que están para combatir al crimen organizado, y para generar paz en nuestro país y, encontrar que desde su más alta responsabilidad estaban coludidos, de verdad sería muy triste, muy lamentable y un escándalo absoluto".

Gálvez Ruiz manifestó: "No quiero hacer leña del árbol caído, que se le juzgue al secretario conforme a la ley, conforme a derecho, pero creo que sería muy triste pensar que el Ejército de dos años para acá es distinto; no".

Por ello, se debe investigar la red de colusión que hubiera habido en la Sedena, "porque seguramente hay generales, coroneles, tenientes impecables, trabajadores, que han cumplido con su deber, que no es justo que todo el Ejército se manche por un grupo de personas".

Si as acusaciones al ex secretario son ciertas, añadió la senadora Gálvez, "estoy segura que no se actuó solo y esos otros están adentro hoy, o es muy difícil que un solo personaje haya operado, porque es una cadena de mando".

Damián Zepeda Vidales, a una ´pregunta respondió que el Senado puede actuar para ejercer control hacia las fuerzas armadas, "tener un acompañamiento, a través del marco jurídico, en los esquemas de comisiones (que funcionen) de verdad ", e iniciar esto se´ria ideal, dijo.

"Nos toca ejercer la rendición de cuentas, comparecencias, informes, y lo peor es que hoy lo que amerita la situación es una investigación de las autoridades ministeriales y un acompañamiento internacional, a mí me parece que sería lo más pulcro para este país, y necesario, por cierto", dijo.

