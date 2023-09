Luego que morenistas reclamaron la incorporación de priistas con el Acuerdo por la Unidad, la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a todos los que se quieran sumar a las causas del movimiento de la Cuarta Transformación.

"Nosotros tenemos nuestras causas, aquí el que quiera sumarse a nuestras causas y este de acuerdo en cambiar la constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo ¡Bienvenido!", dijo Claudia Sheinbaum ante cientos de personas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación aseguró que luchan por los derechos del pueblo, sin importar su clase social, "tenemos principios que nos conducen como personas, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México".

Lee también "Son buenos cuadros", dice Sheinbaum sobre Gatell, Brugada y Harfuch

"Compañeros no los voy a traicionar al pueblo de México, estamos por la democracia", aseguró la exmandataria capitalina.

Cabe mencionar que, durante el Acuerdo por la Unidad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nombró a los expriistas que se sumarán al movimiento de respaldo de Claudia Sheinbaum en el estado, pero los asistentes los abuchearon y lanzaron la consigna: "Fuera el PRI, fuera el PRI".

Al acuerdo se sumó el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta; Jesús Valdés Palazuelos, ex dirigente estatal del PRI y ex Alcalde de Culiacán; al Diputado local, Ricardo Madrid Pérez; y la Diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también ex dirigente estatal del PRI.

Por otro lado, también se sumó el exboxeador mexicano, Julio César Chávez.

Previamente, en la llegada a la reunión a puerta cerrada en Culiacán, Sheinbaum explicó el motivo del llamado a sumarse al movimiento.

En Sinaloa vamos en unidad con movilización y organización para fortalecer la Cuarta Transformación. #LaEsperanzaNosUne pic.twitter.com/5hJUrxCqjm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 23, 2023

"Es a lo que estamos convocando, mucha gente no se sienten a gusto allá, porque solamente los junta el negocio, en cambio aquí es la esperanza", dijo la Coordinadora.

Al ser cuestionada por la prensa sobre adhesiones de priistas para que aspiren a cargos, por ejemplo, respondió "todo tiene que ser a través de encuesta y por supuesto tiene que aprobarse por el Consejo estatal".

Lee también Senadores de Morena llaman a Ramírez Marín a sumarse a la 4T ante “barcaza que se hunde”

"No hay acuerdos a espaldas de la militancia": Mario Delgado

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, comentó que debe quedar claro que son bienvenidos todos y todas ellas que acepten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"De una vez se los digo a ustedes y a todas y todos tenemos instrucciones muy claras de la Doctora Claudia Sheinbaum, de qué los estatutos deben de respetarse al pie de la letra: aquí no hay acuerdos cupulares, no hay acuerdos, no hay acuerdos a espaldas de la militancia".

Agregó: "En Morena el pueblo manda y todas las candidaturas se van a resolver a través de las encuestas, es el pueblo el que decida quién nos debe de representar".

Delgado reiteró que no se invita nadie a una candidatura, "se los digo a todos los militantes y se lo digo a los externos", por lo que pidió que se actúe con unidad y con responsabilidad, "Morena no le pertenece a nadie, Morena le pertenece a todo el pueblo de México".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm