Luego de las denuncias de los gobiernos de Cuba y Venezuela de que fueron excluidos de los preparativos de la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, en junio próximo, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador solicitó al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que invite a todos los países de la región.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador reveló que en su plática telefónica del viernes pasado con Joe Biden, le planteó, “con todo respeto”, la necesidad de dejar atrás la política de hace dos siglos, por lo que le remarcó que si va a haber una Cumbre de las Américas, deben de participar todos los países de la región.

“En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, entonces de manera muy respetuosa; porque, ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos?. Entonces, ¿De dónde son los que no sean invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación”, dijo.

López Obrador señaló que el presidente de Estados Unidos “quedó en que lo va a pensar” y de esta manera confió en que se resuelva hacer la invitación abierta, “y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie”.

Criticó también que haya grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a la política incluyente que impulsa México, “porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. Han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos”.

El presidente Lopez Obrador lamentó que a los migrantes cubanos que están en Estados Unidos se les impida enviar remesas a su país.

“Esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con política. Eso es ayuda a sus familiares, ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?”, declaró.

Sostuvo que se tiene que pensar en la fraternidad universal, pues ya es el tiempo de la transformación en el mundo: “No se puede seguir con las mismas políticas de siglos, hay que hermanarnos todos y buscar el diálogo entre todos y no utilizar a la gente y menos el sufrimiento del pueblo con propósitos politiqueros”.



