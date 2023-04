Durante su comparecencia, los diputados del PRI, PAN y MC cuestionaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, sobre el bajo presupuesto para programas prioritarios de la secretaría, la implementación de la Ley de Movilidad, y las viviendas abandonadas en el país; mientras que los legisladores de Morena, PT y PVEM le ofrecieron su respaldo para aumentar el presupuesto destinado a la dependencia, y calificaron como positivas las acciones implementadas.

Ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Meyer Falcón señaló que se redireccionó la política de vivienda del Infonavit , el Fovissste , la Sociedad Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional de Vivienda, para mejorar y ampliar las viviendas actuales, y dejar de lado la construcción de nuevas, porque “ahí es donde se concentra el rezago a nivel nacional.”

“A nivel nacional, nos dejaron las administraciones pasadas, 650 mil viviendas abandonadas, que son prácticamente la zona metropolitana de Puebla, si tuviéramos que ponerlas todas juntas. Nos hemos dado a la tarea de recuperar 76 mil viviendas, porque muchas de ésas ya no se pueden recuperar porque fueron construidas en zonas inundables, zonas de recarga de mantos acuíferos, zonas de preservación ambiental, porque simplemente están a cuatro o cinco horas, y por algo se abandonaron”, comentó.

Señaló que más de 250 mil familias han recibido apoyos directos para la ampliación, mejora o sustitución de sus viviendas y cerca de 30 mil familias han recibido las escrituras de su casa, por primera vez.

“Estas intervenciones están creando espacios seguros para las comunidades. En una encuesta realizada a casi 7 mil personas, el 90% de la gente considera que mejoró la convivencia y la seguridad en sus colonias”, refirió.

Lee también: Layda difunde chats de Alito con Monreal; ambos le responden en redes

Además, señaló que 80% de los municipios a nivel nacional no tienen actualizado o carecen de un programa de desarrollo urbano municipal, que les indique dónde pueden urbanizar, y aun así siguen dando permisos de construcción .

En el caso de las expropiaciones para construir el Tren Maya dijo que han trabajado con todas las comunidades y ejidos, y han logrado aceptación mayoritaria, “en lo que corresponde la liberación del suelo, de los tramos 5 y 6, solamente el 1% de todas las secciones del tramo 5 tuvieron una expropiación no concertada, eso significa que 99% de la gente estuvo de acuerdo con el proyecto”.

“Estamos acompañando a los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía , la refinería Dos Bocas , y el Istmo de Tehuantepec, estableciendo los lineamientos, para ordenar estas regiones”, comentó.

Al iniciar la participación de los diputados, Flor Ivone Morales Miranda, de Morena, dijo que hoy el territorio es un medio para garantizar los derechos humanos y la sostenibilidad. Añadió que gracias a la visión integral de la planeación territorial de esta administración, destacan las acciones de regularización en las entidades federativas y municipales del país, para lograr un ordenamiento territorial moderno, sostenible y efectivo.

Salomón Chertorivski, legislador de MC, le dijo al funcionario federal que si la gran parte del presupuesto de la Sedatu está concentrado para el centro y sur-sureste del país, y cuestionó sobre qué pasará con el presupuesto para la movilidad de las grandes urbes en el norte.

Lee también: Tras maratónica jornada, Senado deroga Horario de Verano; turna dictamen al Ejecutivo

Meyer Falcón contestó que la Ley General de Movilidad está en un proceso de arranque, y la dependencia considera que el presupuesto es importante, pero no es el elemento central para obtener grandes cambios en la materia. “Consideramos que es un trabajo de carácter político, y un porcentaje importante de carácter técnico”.

En el mismo sentido, Rocío Reza Gallegos, diputada panista, señaló que la Ley de Movilidad necesita presupuesto. “No queremos que quede en buenos deseos, para eso se requiere presupuesto, una infraestructura adecuada, impulsada para lograr la seguridad vial, desde los municipios, es fundamental”.

Por su parte, el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del PRI, aseguró que las partidas presupuestales para la secretaría no son planteadas con tiempo, visión y responsabilidad. “Si la secretaría no pide más presupuesto, o está verdaderamente subordinada las políticas de restricción, no de desarrollo, que impone la Secretaría de Hacienda, seguramente los presupuestos cada día serán menores”.

El titular de Sedatu detalló que los montos de inversión del Ramo 15 son importantes para las zonas centro del país. “Por dar un dato, el Infonavit ha entregado más de 200 mil créditos en Nuevo León, en Aguascalientes estamos hablando de 34 mil créditos, con un monto de inversión de 11 mil millones de pesos, en Durango, 40 mil créditos, con una inversión de 9 mil millones de pesos, en Guanajuato, 87 mil créditos, con una inversión de 26 mil millones de pesos, siguen las inversiones”.

El diputado Kevin Angelo Aguilar, del PVEM, dijo que esta administración ha redoblado los esfuerzos para atender las necesidades de las y los mexicanos en materia de vivienda, “sin embargo debemos de reconocer que aún falta mucho por hacer para garantizar este derecho a los sectores más desprotegidos del país. Estamos a sus órdenes para contribuir con los esfuerzos que se realizan al interior de la dependencia que encabeza.”

Lee también: AMLO menciona a Loret de Mola por caso de Pío López Obrador… y el periodista responde

El diputado Rodrigo Sánchez Zepeda, del PAN, señaló que actualmente hay más de cinco millones de trámites sin atender en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), y aunque había rezagos antes de esta administración, la actual “se ha empeñado en reducir sistemáticamente los recursos, lo que limita su capacidad”. Dijo que es urgente asignar recursos para que opere eficientemente.

Añadió que hay más de siete millones de predios en condiciones de irregularidad, lo que conlleva a las personas a estar expuestas a despojos y extorsiones. “Secretario, con los raquíticos presupuestos solicitados para Insus (Instituto Nacional del Suelo Sustentable) y RAN no será como se enfrenten adecuadamente estas deficiencias”, refirió.

En su intervención, la diputada Lilia Aguilar, del PT, señaló que su bancada colabora con la Sedatu para hacer una ampliación presupuestal, y llamó a los legisladores de los demás partidos a apoyar el planteamiento. Dijo que la finalidad es acabar con los “vicios que heredamos de los sexenios anteriores, como la especulación que genera, esa sí, exclusión”.

La diputada Carolina Martínez, del PAN, cuestionó al funcionario sobre acciones concretas que la Sedatu realizará en lo que resta de la presente administración, para mitigar el rezago de vivienda en México.

Meyer Falcón la invitó a recorrer Chihuahua o Ciudad Juárez para que vea el efecto de una política neoliberal, dijo, que se centraba en la producción masiva de vivienda, y contestó “si hacer vivienda es abandonarla, no queremos hacer vivienda para que se abandone; fueron 650 mil viviendas abandonadas en el sexenio pasado”.

El diputado Xavier González Zirión, del PRI, refirió que con los 500 mil millones de pesos, que se estima invertirá el gobierno federal en el Tren Maya, “alcanzaría para 22 líneas del Metro en la Ciudad de México, Metro bien hecho, no como la Línea 12, y también alcanzaría para darle mantenimiento tanto a esas 22 líneas, como a las líneas existentes”, lo que llevaría a la Ciudad de México al nivel de ciudades europeas de primer nivel, como Londres o París.

Lee también: La carta que le envió la directora de Ralph Lauren a Beatriz Gutiérrez Müller tras denuncia de plagio

Con información de Antonio López

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv