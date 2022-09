Crecen delitos de extorsión, fraude y abuso de confianza

El delito de extorsión no cede en el país, pues en los últimos tres meses ha registrado incrementos de entre 3.5% y 44.7%.

En junio este delito aumentó 44.7%, cuando se registraron mil 138 víctimas, contra junio del año pasado, que tuvo 786 casos; en julio también mostró un alza de 3.5% al pasar de 857 ilícitos contra 828 del mismo mes de 2021.

En agosto hubo un aumento de 6.7%, al pasar de 939 víctimas contra 880 de agosto del año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

EL UNIVERSAL publicó, en junio de este año, que en los primeros cinco meses sumaron 4 mil 673 las víctimas en las 32 entidades, esto es, un aumento de 28.8% si se compara con las 3 mil 628 del mismo periodo de 2021, según datos del SESNSP.

Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, comentó que se mantiene al alza por la diversificación de las actividades de la delincuencia organizada.

“Hay estados en los que se puede rastrear la manera en que operan estos grupos y que afectan directamente la economía de las comunidades, como fue el caso de Guerrero con el tema del pollo, el caso de Michoacán con el limón y el aguacate, o Tabasco con el plátano.

“A final de cuentas no contamos con la suficiente fortaleza de Estado de derecho, se mantiene un clima de impunidad en el que no hay detenciones en este ilícito. No vemos resultados en materia de inteligencia y de investigación policial que permita desarticular estos grupos delictivos o prevenirlo”, sostiene.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, señala que los delitos no están bajando a excepción del homicidio y feminicidio. Resalta que en el caso de la extorsión no hay un plan para reducirla.

“En extorsión telefónica no se está haciendo nada para verdaderamente bloquear esos números, la extorsión presencial no la investigan, no la sancionan y en la extorsión a través de redes sociales u otros medios tampoco están haciendo absolutamente nada… no hay un plan objetivo y no hay una estrategia”, considera.

Otros delitos

Los delitos de fraude y abuso de confianza alcanzaron en agosto la cifra más alta de carpetas de investigación abiertas en el país de que se tenga registro.

Según el SESNSP, el mes pasado las fiscalías estatales recibieron un total de 9 mil 685 denuncias por fraude en diversas modalidades y 2 mil 864 por abuso de confianza, imponiendo récords históricos, respectivamente.

Si se comparan los 68 mil 303 registros iniciados entre enero y agosto de 2022 con los 61 mil 803 del mismo periodo del año pasado, hay un alza de 10.5% en el delito de fraude.

En cuanto al abuso de confianza, el alza es de 5.6%, al pasar de 19 mil 703 carpetas de investigación abiertas en los primeros ocho meses de este año a 20 mil 809 entre enero y agosto de 2021.

“El incremento de estos delitos tiene que ver con el cambio en las rutinas de los ciudadanos, con el encierro por la pandemia, en la que los ciudadanos se volcaron a los medios electrónicos para diversas operaciones, y creo que la tendencia va a seguir al alza al final del año”, dijo el especialista en seguridad Ricardo Márquez.