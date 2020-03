Coronavirus. Morena se niega a cerrar fronteras por Covid-19

Mientras algunos senadores del PAN pidieron el gobierno federal cerrar la frontera terrestre y aérea con los Estados Unidos, para evitar el propago del coronavirus , el grupo parlamentario de Morena en el Senado acompañó el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a no cerrarlas al comercio.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la fracción de senadores “impulsará las demandas del presidente al G20, para que no haya cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores adelantó que promoverán que sea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos médicos en caso de escasez por el Covid-19, en el mundo.

“Haremos lo conducente para que las propuestas sigan su rumbo en las instancias internacionales”, añadió Monreal.