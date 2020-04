Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estimara que en México hay aproximadamente 26 mil casos de coronavirus , políticos y líderes de opinión reaccionaron en tiempo real en sus redes sociales.

Durante el reporte diario sobre Covid-19 desde Palacio Nacional , López Gatell reveló que se estima que en el país hay 26 mil casos de coronavirus. Esto quiere decir que por cada caso confirmado, hay cuando menos ocho que no han sido detectados por el sistema de salud, ya sea porque no acudieron al médico o porque no les aplicó la prueba de detección.

Ante ello una de las primeras reacciones fue la del expresidente Felipe Calderón, quien calificó de “cinismo” la evaluación de la SSa. “Son miles de casos que llegaron a consulta, fueron regresados a sus casas y se les negó la práctica de la prueba de #coronavirus”, expuso en Twitter.



Por su parte Solange Márquez, articulista de esta casa editorial, cuestionó las cifras estimadas de contagio por Covid-19 en México. “¿Sobre estas bases se diseña la política de emergencia en nuestro país?”, se preguntó.



La economista Valeria Moy tuiteó: “Bueno, pues gracias a @richardjensor tenemos la información que se presentó hoy”.



Lo anterior, luego de que en una entrevista al subsecretario, el reportero Richard Ensor le preguntara sobre los esfuerzos del gobierno para proporcionar una cifra negra para los casos de Covid-19.

"¿Cómo saben que la muestra es representativa si por definición excluye a los asintomáticos? y ¿cuál es el margen de error y el intervalo de confianza de la estimación?", fueron las dudas de Alejandro Hope, también columnista de EL UNIVERSAL, sobre los datos brindados a través del método Centinela.



En contraparte Pedro Salmerón, quien fuera director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, defendió a López-Gatell, por su habilidad y claridad al explicar el método Centinela.



"No advierto deshonestidad en López-Gatell... La historia dirá si la estrategia de HLG ha sido la correcta", manifestó León Krauze, columnista de el Gran Diario de México.

"Por lo pronto, agradezco que la discusión la conduzca un experto y no un político. Es ganancia".