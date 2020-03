Culiacán, Sin. - El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, ante la epidemia de coronavirus que enfrenta el país, “los conservadores” quieren que se aísle para que haya un vacío de poder y puedan apoderarse de la conducción política de la nación.

"Salgamos a la calle y trabajemos los que tengamos una función importante, básica, ya lo dije hace algunos días, no se puede cerrar una tortillería, imagínense, los médicos deben seguir trabajando, las enfermeras, la seguridad pública, que no haya robos, para eso se requiere que la Guardia Nacional esté actuando como lo esta haciendo. Y en el caso del Presidente lo mismo".

“¿Saben qué quieren los conservadores?, que me aísle, imagínense, no habría conducción o sí habría la conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país de manera irresponsable porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo, como estaban dedicados a robar a saquear y decimos basta”, puntualizó.

López Obrador afirmó que esos sectores conservadores “están muy enojados porque robaban, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos, con honrosas excepciones, tenían a sueldo a intelectuales, articulistas”, indicó.

El presidente López Obardor dijo que esos grupos están muy molestos porque no aceptan la transformación pero se declaró perseverante; “no voy a dar ni un paso atrás, además son millones los mexicanos que queremos que haya un verdadero cambio, una transformación, de modo que vamos hacia adelante”, indicó. Afirmó que se encuentra muy bien y de buenas.

En un video que grabó en el balcón de un hotel de Culiacán donde, dijo, estuvo hospedado uno de los primeros infectados por coronavirus en el país, el Presidente sostuvo que el coronavirus “no es la peste”. Llamó a la población cumplir con las recomendaciones de los expertos como la sana distancia, mantenerse en casa si no se desempeñan actividades fundamentales y cuidar a los adultos mayores.

En la grabación que difundió a través de sus redes sociales, el mandatario insistió en que la cultura de los mexicanos siempre los ha salvado ante epidemias, terremotos, malos gobiernos, corrupción; “todas las calamidades las enfrentamos los mexicanos por nuestras culturas, porque somos herederos del conocimiento, de las tradiciones de grandes culturas, de grandes civilizaciones”, indicó.

López Obrador afirmó que en la mayoría de los países las personas viven solas mientras que los mexicanos tienen mayor cohesión familiar y más fraternidad. La familia -indicó- es la principal institución de seguridad social con la que contamos, es un gran valor, es un activo.

“Por eso si nos quedamos en casa y nos proponemos cuidar a los adultos mayores, que es la población más vulnerable, vamos a salir adelante”, puntualizó. El Presidente indicó que deben salir a la calle a trabajar quienes tengan una función importante, básica, para el desarrollo del país.

Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2020

rmlgv