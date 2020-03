Coronavirus. Capitalinos consideran que hay más información

Para Nohemí Reyes, encargada de la tienda Krispy Creme en Plaza Universidad esta vez los mexicanos están más informados sobre el coronavirus que cuando ocurrió la epidemia del AH1N1.

Mientras que Reyna Arroyo y su esposo, Israel Mendoza, pasean tranquilamente en la plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México conscientes de que la enfermedad ya llegó al país pero afirmaron que no tienen miedo al contagio.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que los capitalinos que acudieron este domingo a la plaza no llevaban cubrebocas ni extremaban precauciones para no tocarse entre sí, saludarse de beso o abrazarse.

Nohemí Reyes, afirmó que aunque durante la semana observó a algunas personas con cubrebocas, la afluencia de gente no disminuyó al igual que las ventas del lugar donde trabaja.

“Es que no es como hace 10 años con el AH1N1, aunque ahora me preocupa no es como antes, siento que antes no teníamos tanta información como ahora, he visto los números y sé que es una enfermedad contagiosa pero el porcentaje de muertes es como del 2%, es menor que el AH1N1.

“Estaba viendo informes del AH1N1 y mucha gente murió más por alergia a la vacuna que por la enfermedad y ahora que estamos más informados siento que la gente no entra en pánico tan fácilmente”, afirmó.

Reyna Arroyo trabaja en un hospital y vive con su esposo Israel Mendoza cerca de Ciudad Universitaria, explicó en entrevista que ella trabaja en un hospital donde está más expuesta a todo tipo de virus y sabe que se deben tomar precauciones en todo momento.

“Sí es preocupante pero luego con todo lo que se oye uno piensa ‘me están horrorizando’ pero no hay que echarlo en saco roto ni decir que no pasa nada porque puede ser que sí pase, entonces hay que tomar las medidas necesarias y más para nuestros hijos”, dijo.

Israel comentó que es más difícil extremar medidas de higiene en la calle debido a que el contacto con las cosas y la gente es constante.

“Estando en casa sí (nos lavamos más las manos) pero cuando anda uno afuera pues anda uno tocando todo y pues no es posible”, agregó.