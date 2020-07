Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se había negado a usar el cubrebocas ante la pandemia por Covid-19, este martes lo hizo por primera vez en público al abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos, para sostener un encuentro con su homólogo Donald Trump.

En su conferencia del 16 de marzo, cuestionado sobre si cancelaría sus giras por los estados ante los contagios del coronavirus, el Presidente declaró que haría caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hasta que se lo dijera.

“Pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas. Lo que no puedo hacer porque, imagínense, si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con un tapabocas, no”, declaró López Obrador.

Con esta acción recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), López Obrador unió al club de quienes usan una mascarilla en medio de la pandemia por el coronavirus.

Hugo López-Gatell

En diversas ocasiones, López-Gatell había declarado que el uso de cubrebocas podía servir como medida preventiva pero no era necesario el “uso común”. El 25 de mayo refirió que en los lineamientos de seguridad sanitaria, ante la “nueva normalidad”, se incluiría el uso de mascarillas.

Ese mismo día, el subsecretario de Salud se mostró en público por primera con cubrebocas.

“No existe evidencia científica de que este mecanismo (el uso de cubrebocas) sea eficiente, hasta hoy”, declaró Hugo López-Gatell en su conferencia del pasado 25 de mayo.



En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de #COVID19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión. 2/2 pic.twitter.com/hu3mGdtsXi — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 25, 2020

Gobernadores

Luego de ser el primer gobernador positivo a Covid-19, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo (PRI), recibió el jueves 18 de junio al Presidente en la entidad sin usar mascarilla, cuando en días pasados el estado promocionaba “porque un cubrebocas es mejor que ninguno”.

Asimismo, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz (Morena), estuvo en un evento el 15 de junio con López Obrador, donde no usó cubrebocas. En tanto que Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo (PAN), dio el banderazo a las obras del Tren Maya junto con el jefe del Ejecutivo y en todo momento se mostró con mascarilla.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se ha mostrado en público usando cubrebocas incluso en lugares cerrados y mandatarios estatales como Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) declararon obligatorio su uso.

“Hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla, será sancionado, y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir”, declaró Alfaro.

Tras estas medidas anunciadas en el Jalisco, el 4 de mayo, el albañil Giovanni López fue detenido en Ixtlahuacán por supuestamente no usar cubrebocas pero posteriormente se acusó que policías municipales lo asesinaron.

Esto no ha terminado, estamos en medio de la guerra contra el #COVID19mx; seguimos luchando contra la curva de contagios ascendente en nuestro estado, tenemos cifras muy altas de contagiados. pic.twitter.com/i1Wsn2A4rn — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) July 6, 2020

Claudia Sheinbaum

También la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado con cubrebocas y lo ha combinado con su outfit diario. Desde abril, la mandataria capitalina ha fomentado su uso porque es efectivo y hasta recomendó utilizar los lavables, además que en cada mensaje emitido a través de redes sociales, lo retira para hablar.



En la Fase 3 de la pandemia por el coronavirus, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN), hizo obligatorio el uso de cubrebocas y al igual que en otras alcaldías, repartió mascarillas y gel antibacterial a los ciudadanos.

Aunque en un principio se anunciaron sanciones de 4 mil pesos en el municipio mexiquense de Naucalpan a quienes no usaran cubrebocas, las autoridades municipales rectificaron al señalar que no tenían facultades para aplicar estas sanciones. En Temoaya, Estado de México, la presidente municipal Nelly Rivera anunció multas a quien omitiera usar cubrebocas.

Luisa María Alcalde

“Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”, escribió en redes sociales Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, luego de que fuera captada en video sin mascarilla en un supermercado.

Mario Molina

Hugo López-Gatell celebró en días pasados que Mario Molina, Premio Nobel mexicano, hiciera la recomendación de usar cubrebocas.

“Por fortuna se puede parar con las máscaras. Pero hay una diferencia enorme al usar el cubrebocas con respecto a lo que decía la Organización Mundial de la Salud y es que antes pensaban que nada más era importante ponerse la máscara si es que está uno enfermo para no contaminar a la gente, no eso es un grave error.

“Nosotros lo que demostramos es que son muy importantes el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca (...) por fortuna, los cubrebocas que son muy sencillos, esto lo pueden parar”, declaró el científico mexicano.

Los que no lo usan

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró que no usaba cubrebocas porque estaba “blindada” con gotas de nanomoléculas de cítricos.

“Yo estoy blindada con mis gotas (…) Las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, entonces yo le pedí y además a mis colabores les distribuí gotas”, señaló en una entrevista.

Si bien legisladores se han mostrado con guantes, caretas y cubrebocas, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) fue criticado en redes sociales por compartir una fotografía en la que porta un cubrebocas mal colocado.

El legislador contestó que lo hizo a propósito como protesta, pues considera que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria ineficiente.

"Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito", escribió.

Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente. pic.twitter.com/m9Ed2J3KrZ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 26, 2020



Donald Trump y Bolsonaro

A nivel internacional, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se había mostrado renuente al uso de cubrebocas, pero el 21 de mayo declaró que había superado su “aversión a las mascarillas”.

En un recorrido que hizo a una fábrica Ford, el mandatario estadounidense declaró haber utilizado una mascarilla.

“Tenía puesta una antes. Usé una en esa área trasera pero no quise dar a la prensa el placer de verlo”, refirió Trump.

Al criticar las medidas de la OMS sobre el confinamiento y al declarar que el coronavirus es un “resfriado”, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se había mostrado en pocas ocasiones con una mascarilla, y después lo volvió a hacer tras dar positivo a Covid-19.

