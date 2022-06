"Corcholatas" de AMLO llaman a la unidad de Morena en su carrera por la Presidencia en 2024

La tarde de este domingo, Morena realizó el evento “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación” en el Estado de México. Al evento asistieron los altos mandos de la fuerza guinda, gobernantes y las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador a convocar a la unidad rumbo a las elecciones de 2024.

A solo una semana de arrasar en los comicios de este año y tras haberse quedado con cuatro gubernaturas (Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, mientras la oposición ganó Aguascalientes y Durango, la fuerza guinda ya delinea su estrategia para en 2023 tratar de arrebatar al PRI sus dos últimos bastiones: Estado de México y Coahuila.

En el evento, celebrado en la explanada del Teatro Morelos, en Toluca, participaron las “corcholatas” de AMLO: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, mientras que el senador Ricardo Monreal –quien insiste en competir por la candidatura presidencial de Morena- se ausentó para ir a la ceremonia de entrega floral al poeta zacatecano Ramón López Velarde.

Este es el recuento de lo que dijeron en el mitin de Morena los bastiones presidenciales: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación Adán Augusto López.



Claudia Sheinbaum

La mandataria capitalina aseguró que en la fuerza guinda "estamos más unidos que nunca” y sostuvo que en la carrera anticipada por la Presidencia de México “nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México. Estamos unidos por la transformación, por el bienestar del pueblo y por la justicia social".

Además, Sheinbaum también expresó su respaldo a AMLO, a quien le recordó que "no está solo"; pero no solo eso, si no que vaticinó que en las elecciones de 2023, el Estado de México se sumará a la cuarta transformación. Así lo expresó:

"En el 23 el Estado de México se une a la cuarta transformación de la vida pública de México. Es un estado maravilloso, pero a sus gobernantes se les olvidó por qué estaban en el poder".

Marcelo Ebrard

Por su parte, el canciller recordó que lleva trabajando 22 años, desde que era jefe de Gobierno, con el presidente López Obrador y aseguró que "hace muchos años no estábamos orgullosos de un presidente de México".

También, adelantó la victoria de Morena sobre la oposición de las gubernaturas de Estado de México y Durango en 2023 e hizo un guiño al 2024 como posible candidato a la Presidencia:

"Vamos a vencer en el Estado de México, vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024", aseguró desde Toluca el secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller recordó que acudió en representación del presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas, donde afirmó que la percepción de México es buena.

Adán Augusto López

El número dos en el gobierno y paisano del presidente recordó que "no tienen derecho a regatearle al hombre que está transformando el país", por lo que llamó a la unidad.

"Ni antes ni después, los tiempos del señor son perfectos. Todo llega a su tiempo, ahora es el tiempo de la unidad, de la transformación del país y eso será posible si vamos unidos", manifestó desde el mitin morenista, aunque la militancia lo vitoreo.

Incluso, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados “se puso la camiseta” a favor del secretario de gobernación con la leyenda: “Yo voy con Adán Augusto” en apoyo al tabasqueño, para que sea el candidato presidencial de Morena en 2024.

Si bien, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aprovechó el mitin para anunciar que será hasta dentro de un año que se realizará la encuesta para elegir al candidato o candidata a la Presidencia, las “corcholatas” de AMLO ya dan muestra de su músculo político.

Cabe recordar que Mario Delgado aseguró que cualquiera podrá participar en el proceso, por lo que el operador político de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aún tiene oportunidad de contender con los presidenciables, lucha a la que podría sumarse hasta el diputado guinda, Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1 “Checo Pérez” quien se destapó como presidenciable.

