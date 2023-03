Consumo de fentanilo no está extendido en todo el país, solo son unas ciudades, afirma AMLO

Villahermosa, Tabasco.- Al manifestar que México no tiene el mismo problema que se padece en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el consumo de fentanilo no está extendido en todo el país y que solo es en algunos ciudadanos o estados.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería en Villahermosa, Tabasco, el Mandatario federal reiteró que se tienen que atender las causas que originan la violencia, como atender a los jóvenes, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y de trabajar, así como el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales y que no haya desintegración de la familia.



Señaló que lo que más debe de importar es que no se consuma fentanilo ni ningún tipo de drogas.

“Nosotros no tenemos el problema que lamentablemente padecen en Estados Unidos, volvemos a lo mismo, por nuestras culturas y ¿dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país.

“Por eso tenemos que atender las causas, no sólo los efectos, no es a ver vamos a decomisar fentanilo, claro que lo vamos a hacer pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo o ninguna droga, atender las causas.

“Atender a los jóvenes que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, de trabajar, fortalecer valores culturales, morales, espirituales que no se desintegren las familias”, dijo.

