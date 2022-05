Confirman que Encinas viajó a Israel y Austria

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, viajó en febrero pasado a Israel, país donde se encuentra Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura en el caso Ayotzinapa.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, Gobernación entregó una serie de documentos de este viaje en donde se indica que Alejandro Encinas, acompañado por Félix Santana, director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, también viajaron a Austria para asistir a diligencias ministeriales en donde se entregó una valija diplomática a la Universidad de Innsbruck.

Se detalla que este viaje, tanto a Austria como a Israel, fue de ocho días, e inició el 12 de febrero y terminó el 19 de febrero.

Leer también: Loret, Aristegui y López-Dóriga, entre los 10 periodistas del mundo con más seguidores en Twitter

En el informe entregado a Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, Alejandro Encinas detalla que acudió a Innsbruck, Austria, así como a Jerusalén y Tel Aviv, Israel, y que esta comisión se llevó a cabo “sin ningún contratiempo”.

“Por medio de la presente, hago de su conocimiento que he asistido a diversas diligencias, derivadas de los trabajos relacionados a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, realizada del 12 al 19 de febrero del presente año, a las ciudades de Innsbruck, Austria, y Jerusalén y Tel Aviv, Israel.

“Sobre el particular informo a usted que la participación de quien suscribe se llevó a cabo conforme a sus instrucciones, sin ningún contratiempo.

“Me complace informar que derivado de los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia al Caso Ayotzinapa en Austria para asistir a diligencias ministeriales donde se entregó una valija diplomática a la Universidad de Innsbruck fue entregada. Asimismo, comunico que las labores en Israel fueron realizadas de forma orgánica”.

La Secretaría de Gobernación indicó que bajo la partida presupuestaria 37602 se ejercieron 84 mil 996.33 pesos de viáticos para esta comisión.

El pasado 4 de abril, en su columna de El Gran Diario de México, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que en secreto y sin informar a la ciudadanía, Alejandro Encinas realizó una visita relámpago a Israel, donde se reunió con Tomás Zerón, quien encabezó en el gobierno de Enrique Peña Nieto la investigación del caso Ayotzinapa y contra quien existe una orden de aprehensión solicitada por la actual FGR e incluso una ficha roja de Interpol para ser localizado internacionalmente por presuntamente haber cometido los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

Loret de Mola recordó que desde mediados de 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo noticia de que Zerón de Lucio había huido a Israel, país con el que México no tiene convenio de extradición y en el que el exfuncionario goza de contactos del más alto nivel que le permitirían evadir la detención.

El periodista indicó que, según dos fuentes muy bien informadas —una de ellas oficial—, el subsecretario Encinas, a quien el Presidente encargó esclarecer la desaparición de los 43 normalis- tas, llegó a Israel y tuvo una larga reunión con Tomás Zerón.

“La cita, me revelan, fue concertada a través de dos interlocutores confiables. Según las mismas fuentes, Encinas ofreció en Israel a Zerón regresar a México, entregarse, cooperar con la investigación del gobierno actual a cambio de recibir trato preferencial y mejores condiciones en las penas que se le imputan. Me explican que la reunión transcurrió amigablemente, pero que Zerón no aceptó la oferta y los dos personajes no llegaron a ningún acuerdo. Apretón de manos y Encinas regresó a México. De sus planes de viaje y de los resultados de la visita sí informó a sus superiores”.

“México tendra su Innsbruck”

El 17 de marzo, tras esta visita a Austria y al reconocer que en México hay una crisis forense, Alejandro Encinas informó que se trabaja para que nuestro país tenga “un Innsbruck mexicano”.

Destacó la reciente firma de un convenio de colaboración del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck.

“El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica”, indicó.