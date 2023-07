Su amor por los caballos orilló a Elena Larrea, de 30 años, a abrir una cuenta en OnlyFans, porque durante la pandemia pasó por un momento de crisis económica, que incluso la llevó a pensar en cerrar el santuario Cuacolandia y dar en adopción a los equinos que había rescatado, debido a que no podía cubrir los gastos.

Ahora, su perfil azul de contenido para adultos se convirtió en una cuenta con causa, ya que 100% de los ingresos son destinados para el rescate y rehabilitación de caballos que sufrían maltrato y que fueron decomisados o cedidos a Elena de manera voluntaria.

“Decidí abrir la cuenta y dije: ‘Todo lo que genere en OnlyFans será destinado al rescate y rehabilitación de los caballos’. Entonces la gente se empezó a sumar y pude volver a salvar más caballos”, declaró la directora y presidenta de Cuacolandia, A.C.

Elena tiene dos trabajos: primero, generar contenido diario para al menos mil seguidores de su cuenta OnlyFans con causa, y segundo, asegurarse de que los animales en Cuacolandia tengan una buena alimentación, así como un espacio digno que garantice su bienestar y felicidad.

“Yo nunca hubiera abierto una cuenta de OnlyFans si no hubiera sentido la profunda necesidad de recibir altas cantidades de dinero para financiar este proyecto. Yo lo pensé mucho porque no quería, simplemente me vi en un momento muy oscuro y fue la única opción de sacar del hoyo a mis caballos y a mí”, relató la influencer.

El 18 de marzo de 2019 fue la primera vez que recibió a 42 caballos de las calandrias de Acapulco, y con apoyo de las redes sociales comenzó a difundirse este proyecto.

Actualmente, Cuacolandia resguarda a 50 équinos, aunque desde 2019 ha recibido a más de 250, los cuales fueron rescatados de diferentes puntos de la República donde se acostumbra la tracción a sangre, como caballos de tiro y carretoneros, así como animales de arado, aparte de todo tipo de animales decomisados por maltrato y abandono.

“Desde que abrí OnlyFans he podido rescatar a 19 caballos. Me pude mudar a este lugar que está más bonito que el de antes. Tenemos proyectos ambiciosos y todo esto es gracias al apoyo que me han brindado mis criaturas de OnlyFans”, dijo Elena.

Desde marzo de 2023, el santuario para caballos se mudó a la localidad conocida como El Carmen, en Atlixco, Puebla, donde hay una caballeriza, una pista, varios corrales y muchas hectáreas de espacio donde los animales pueden correr libremente y disfrutar de la naturaleza.

“Yo no quiero sacrificar el bienestar de los caballos que ya tengo por seguir recibiendo más, por eso he decidido dejar de rescatarlos. Los que tengo es para lo que me alcanza con lo que gano en OnlyFans. Entonces, si la gente quisiera apoyar mi labor, tendría que seguirse suscribiendo a mi OF o apoyarnos en efectivo o en especie”, señaló la modelo.

El gasto por el santuario asciende a 120 mil pesos al mes. Aunque algunos comercios la apoyan con donativos en especie, como suplementos y medicamentos para los caballos, el santuario está al límite y no puede seguir recibiendo más equinos.

De los últimos rescates, está el de la yegua Pluma, que una noche fue impactada por un auto cuando se encontraba jalando una carreta de basura. Su dueño fue sancionado y el caballo decomisado.

El santuario Cuacolandia está abierto al público de domingo a jueves, y tiene un costo de entrada de 200 pesos por persona. Durante la visita podrás alimentar a los caballos y convivir con ellos. También hay sesiones de equinoterapia con la asesoría de sicoterapeutas, un método con el que podrás conectar con estos animales tan nobles.