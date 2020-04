Con enmiendas, PRI avalaría extraordinario para reforma exprés en materia de presupuesto

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados buscará modificar, en la etapa de dictaminación, la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues tal como fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es aceptable.

El coordinador priísta, René Juárez Cisneros, afirmó que su grupo parlamentario tiene voluntad de analizar la propuesta y “cuando menos, que nos permitan expresar lo que creemos pueden ser argumentos, elementos, aportaciones, propuestas y reflexiones que sirvan para ayudar precisamente a hacerle frente a esta crisis. Ese es el ánimo que nosotros tenemos”.

Pero coincidió con el PAN por ejemplo, en que se debe cuidar “que no se trastoque, que no se vulnere, que no se lastimen las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados” entre cuyas atribuciones exclusivas están las de aprobar y modificar el presupuesto cuando estas variaciones son superiores al 3 %.

“Como está la iniciativa, en los términos que está la iniciativa, al menos nuestro grupo parlamentario, no estaría en posibilidades de poder transitar”, insistió.

De ser el caso estimó factible que este jueves en la Comisión Permanente se pacte una fecha para un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para la siguiente semana “máximo” para aprobar la reforma.