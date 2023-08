A dos semanas de que inicie el próximo periodo legislativo en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios del PRD, Luis Espinoza Cházaro, del PAN, Jorge Romero, y del PRI, Rubén Moreira, se reunieron para definir su agenda en común.

En el encuentro, los tres líderes parlamentarios acordaron reunirse en las plenarias de cada partido, así como ir determinando qué partidas presupuestales buscarán modificar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024.

“Nos reunimos para ir viendo las plenarias que vamos a tener los distintos grupos parlamentarios, Moreira invitó a su a Jorge Romero en calidad de próximo presidente de la Jucopo y a mí como coordinadora su plenaria del PRI, yo hice lo propio para que estén los dos coordinadores en la plenaria del PRD el día 31, y Jorge también nos hizo la invitación, el objetivo es ver cuál es la agenda en común y qué vamos a tratar de impulsar, acordamos trabajar juntos para ver si hay la posibilidad, ahora sí, de modificar algunas cosas que nos interesan a los tres partidos”, explicó Luis Cházaro en entrevista.

Sobre las plenarias, el legislador detalló que en la plenaria del PRD invitarán a varios expertos en materia presupuestaria, pero también a quienes fueron sus aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, y muy probablemente a los que siguen en la contienda interna.

“Desde el PRD nos interesa mucho acordar con nuestros partidos aliados para dar la batalla y exigir que regresen recursos para las mujeres violentadas, vemos muchas mujeres violentadas a largo y ancho del país y por eso intercambiaremos puntos de vista”, detalló.

Luis Espinoza Cházaro recordó que la plenaria del PRD se iba a realizar en el estado de Quintana Roo, sin embargo, informó que se determinó hacerlo en la capital del país porque “yo ya no estoy en posibilidades de despegarme de la Ciudad de México”

“La cambiamos porque como tú sabes aspiro a encabezar a la oposición en la Ciudad de México, aquí estoy recorriendo todas las alcaldías en territorio, tengo muchas reuniones con sectores y por lo tanto importante estar aquí presente en la capital”, indicó.

En ese respecto, confió en que, luego de que el PRI llevó mano en las elecciones de Coahuila y Estado de México, y de que el PAN está organizando el proceso para los comicios presidenciales, la coalición del PRD la candidatura a la capital del país.

El legislador, aclaró que lo anterior “no por cuotas” sino porque el sol azteca tiene las posibilidades de arrebatarle la ciudad a Morena.

“Yo veo muchas posibilidades de que eso suceda, y no por un tema de cuotas sino por un tema de electorado, porque la ciudad es progresista, nosotros ya hemos gobernado, y por lo tanto un perredista que es social demócrata como yo, creo que podría tener el apoyo, ya he participado en gobiernos de la Ciudad, he sido dos veces diputado de la ciudad, conozco las preocupaciones y necesidades de los chilangos y creo que tengo las capacidades para encabezar estos esfuerzos”, concluyó.

