Ciudadanos buscan mejores precios para útiles escolares

De todas las regiones del país llegan personas a la calle de Mesones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en busca de obtener los mejores precios para surtir sus listas de útiles escolares. En un sondeo realizado por EL UNIVERSAL, los habitantes consideraron que los precios son más accesibles comparados con otros lugares, pero no dejan de estar elevados.

Durante un recorrido por la avenida en la que esta época del año, un mercado abarca el paso de los automóviles y se llena de útiles escolares de todo tipo, con el objetivo de ofrecer a los visitantes la mejor oferta en calidad y precios para este próximo regreso a clases EL GRAN DIARIO DE MÉXICO pudo percatar que las familias mexicanas recorren el lugar comparando precios y convencidos de haber conseguido los más económicos, compran lo requerido.

Como lo adelantamos en este medio, los costos para surtir la lista de útiles completa van de los 500 hasta los 1500 pesos depende de las marcas que las personas elijan comprar, del grado escolar de los menores y sobre todo del número de listas que surtan.

Algunos locatarios refieren que las listas de útiles que más se eleva en el precio final es la de preescolar, ya que en muchas instituciones los maestros indican las marcas de los productos, que por lo general son los que tienen mayor costo y porque son las que más cosas requieren; plastilina, colores, crayolas, pegamentos en diferentes presentaciones, variedades de papel, libretas, etc.

“Los productos más caros hasta ahora son los cuadernos, pinturas y crayolas, más porque aquí te ponen una marca y es la que tienen que llevar los niños y es lo que no debe ser porque los niños van a aprender y no depende de las marcas”, afirmó Margarita Ramírez, quien viene desde Ecatepec para hacer sus compras

Indican, también que las listas más económicas de surtir son las de educación secundaria debido a que los profesores les piden menos cosas, en algunas ocasiones sólo piden libretas, plumas y colores. Además, en general lo más solicitado son los cuadernos que van de los 13 pesos a los 80 pesos, por mayoreo: la variación depende de la marca y sobre todo el tipo de empastado que estos tengan.

“Los cuadernos más baratos que tengo son estos de pasta blanda de 13 pesos mayoreo, pero también tengo estos de 34 pesos, lo único que cambia es la pasta, porque son de la misma marca, pero ya depende del presupuesto de las personas cuáles se llevan”, indicó Reina, vendedora de un puesto.

De acuerdo con Isabel Romero quien acudió a surtir la lista de útiles para su hija y a surtir su papelería, dijo que los precios que hay este año son muy elevados, comparó, por ejemplo, los costos de los cuadernos, que es el material que más le piden, afirmó que el año pasado estaban en siete pesos al mayoreo y éste, lo más barato que lo ha encontrado es en 13.

Los ciudadanos entrevistados coinciden en que tendrán que invertir un costo extra para comprar las mochilas y estiman gastar entre 800 y mil pesos extras, además afirmaron que, pese a tener que recorrer distancias muy grandes y tener que usar transporte público, el esfuerzo vale la pena, ya que el ahorro es mayor.

“Venimos hasta acá porque está más económico, si gastamos en pasajes pero aún así ahorramos más porque allá (en Ecatepec) las libretas están más caras, van de los 35 a los 45, y acá la ventaja es todo te lo venden en mayoreo”, afirmó Margarita Ramírez.

“Acá está más económico”

Margarita Ramírez, vive en Ecatepec, acudió con su esposo a surtir las listas de sus nietos, quienes cursarán preescolar y primero de primaria, afirma que los costos por ambas listas no es muy variado, asegura que prefiere recorrer largas distancias para encontrar mejores precios.

“Las dos listas están más o menos en el mismo precio, venimos hasta acá porque está más económico, sí gastamos en pasajes pero aún así ahorramos más porque allá las libretas están más caras, van de los 35 a los 45, y acá la ventaja es todo te lo venden en mayoreo”, dijo.

Calcula que en total por surtir ambas listas de útiles gastará un aproximado de seis mil pesos, pero los productos que más caros ha encontrado son cuadernos, pinturas y crayolas debido a que en las escuelas les piden que los materiales sean de una marca, lo cual la señora Ramírez, no aprueba.

“Ahorita estoy ayudando a mis hijos con las listas de mis nietos, porque ellos están trabajando, hasta ahorita hemos gastado 1200 en cada lista, más o menos y ya casi terminamos de surtir las listas. Y creo que me gastaré otros mil o mil 500 más.

“Los productos más caros que hasta ahora hemos visto son los cuadernos, pinturas y crayolas, más porque aquí te ponen una marca y es la que tienen que llevar los niños y es lo que no debe ser porque los niños van a aprender y no depende de las marcas”, afimó.

Pese al gasto invertido, Margarita afirma que estos costos no incluyen los precios de las mochilas y que tendrán que dar otra vuelta al Centro de la Ciudad de México para poder comprarlas, ya que los precios también son muy elevados.

“Estos precios no incluyen las mochilas, las mochilas las compramos a parte, ya será para la otra quincena o el otro mes que podamos comprarlas porque también varían en los precios, hay dese 300 hasta las mas caras de 1000, pero ya veremos”, sostuvo.

“Esperamos que venta mejore"

Reina es vendedora de útiles escolares de la calle Mesones en la Ciudad de México, afirma que este año la venta está algo tranquila, pero espera que la siguientes semanas mejore, ya que en algunas escuelas aún no les han dado las listas.

Indicó que el rango de precios en su negocio para surtir listas de útiles completas van de los 200 a los 300 pesos, pero esta cantidad depende los hijos que tengan las personas que lleguen o bien de los niveles educativos para los que se requiera.

“El contenido de las listas de útiles viene siendo lo mismo que piden para todos los niveles educativos, pero en preescolar si les piden más por ejemplo pinturas y es más caro”, dijo.

Informó que los artículos que más se llevan son las libretas, lápices, colores, pegamentos, plumas, juegos de geometría, ya que ellos buscan tener variedad de productos para poder surtir las listas completas; sin embargo, los precios más elevados que tiene en su local son colores en marcas como norma o prismacolor, o bien los cuadernos de pasta dura que tienen un precio de 34 pesos al mayoreo.

“Esperamos que suba la venta, porque a penas les dieron la lista de útiles esperemos que sí, venga la gente a visitarnos y a surtirse aquí, las libretas y colores son los artículos que más se llevan. Lo más caro que son plumas borrables, productos que están más elevados en costo son los que menos se llevan. Las personas buscan la economía”, sostuvo,

“Los precios están muy elevados”

Isabel Romero viene desde Los Reyes la Paz, va a surtir su papelería, pero además a comprar los artículos para la lista de útiles de su hija y afirma que este año los precios están muy elevados, ya que el año pasado una libreta sencilla costaba siete peses al mayoreo, pero este cuesta trece y dice que no sólo eso aumentó.

“Los precios están muy elevados, hace un año la libreta scribe estaba en siete pesos, ahora está en trece, pero no es lo único que subió también los colores, el plástico para forrar libretas, la gente requiere de menos calidad, porque no tienen para pagar”, dijo.

Lamentó este aumento, ya que ella como comerciante se ve obligada a aumentar los costos de los productos y: “aunque uno quiera darles más económico no se puede por eso vengo a surtirme cada semana con unos 500 o 1000 pesos, pero depende de cómo vaya saliendo el producto”

Afirmó que en su negocio sólo surte listas de útiles para niveles básicos, porque el material que requieren en los demás es más caro y a veces se le rezaga.

“Ya me gasté todo”

Nanci acudió a comprar la lista de útiles para su hijo que está por ingresar al kinder, afirmá que prefirió ir a Mesones porque los precios son más accesibles y mejor que en otros lugares.

“Aquí llevamos todo lo indispensable, cuadernos, plumas, lápices, tenía 1000 pesos y ya me gasté todo, pero también compré todo”, puntializó.