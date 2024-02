La violencia y la inseguridad que se padece en diversas regiones del país enfrentó a las bancadas del PAN y de Morena en la sesión del Pleno del Senado de la República.

La discusión comenzó cuando la senadora panista Alejandra Reynoso solicitó que se aprobara con carácter de obvia y urgente resolución la propuesta de que los titulares del Gabinete de Seguridad comparezcan ante el Senado para dar cuenta sobre la inseguridad que afecta a millones de mexicanos.

La morenista Lucía Trasviña subió a tribuna para decir que el problema de la inseguridad en México tiene 40 años y cuestionó a los legisladores panistas por qué no decían nada cuando Genaro García Luna, “el traidor a la patria y narcotraficante” tuvo a su mando la seguridad del país.

“¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes?”, recriminó.

Dijo que la oposición cree que la violencia se combate con la violencia, pero la 4T está demostrando que se pueden tener resultados atendiendo las causas que la generan.

Lucía Trasviña calificó a la alianza opositora de traidora por que van al extranjero a pedir apoyo para su candidata.

“El pueblo ya no les cree, no abusen, respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano, son unos perversos, son unos canallas, el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá al infierno, allá deben estar”, remató.

En respuesta, la senadora panista Lilly Téllez afirmó que Morena es el brazo político del crimen organizado y le aclaró a Trasviña que desde 1998 ha denunciado la violencia e inseguridad.

“Siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz.

“Les pregunto a ustedes, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos cinco años? ¿Dónde han estado estos casi seis años?, apertrechados tras las bardas de Palacio Nacional, asustados, agachados, postrado el presidente ante el crimen organizado.

“Han empoderado a los criminales, no tienen vergüenza los de Morena y lo sabemos todos los mexicanos. Si algo ha traído Morena es muerte y lo peor es que no les importa.

“Se los repito: ustedes son el brazo político del crimen organizado en México y lo saben y lo sabe todo México y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que ese López Obrador, que prometió la paz y en cambio es cómplice del crimen, lo sabe todo México. “México está ensangrentado como nunca, son ustedes unos mentirosos, no sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños, sabiendo que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca, el sexenio más violento de la historia. A mí no me vengan con cuentos, yo estuve en los templetes, al lado del traidor de López Obrador cuando prometía paz, yo estuve ahí al lado prometiendo paz. Le creímos que los abrazos iban a ser para las personas y llegó al gobierno y le dio los abrazos a los criminales, no va tras ellos porque son cómplices”, denunció.}

