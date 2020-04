Celebra AMLO que Macuspana salió de los municipios que menos respetan el “Quédate en casa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Macuspana, Tabasco, - donde nació- salió de la lista de los cinco municipios que menos respetan el “Quédate en casa” para mitigar los contagios de Covid-19.

Ayer en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a sus paisanos a acatar las restricciones sanitarias. “Eso sí calienta...Un llamado paisanos, no me gustó eso”.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que al revisar el reporte de movilidad ya no aparece su natal Macuspana.

“Quiero agradecerles que ya no aparece, sigue estando Palenque (Chiapas), pero esto lo debemos de mantener, porque de ello depende mucho que bajemos los contagios, que no haya hospitalización de personas, es preventivo, lo dijimos desde el principio. Estas pandemias no se curan en los hospitales, sino entre nosotros mismos”.

Municipios que menos y más cumplen

De acuerdo con las estadísticas del gobierno federal Río Bravo, Tamaulipas; Palenque, Chiapas; Zamora. Michoacán; Pénjamo, Guanajuato; San Felipe del Progreso, Estado de México, son los municipios que registran menor cumplimiento.

Mientras que las alcaldías o municipios con mayor cumplimiento son: Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México; San Nicolás de los Garza, en Nuevo León y Mexicali, Baja California.

“Es muy importante lo de Mexicali porque junto con Tijuana tienen un número considerable de infectados estamos pendientes de Mexicali, Tijuana, lo que es Baja California y muy pendientes de Sinaloa que tenemos una presencia más significativa de la epidemia, así como Tabasco y la Ciudad de México”.