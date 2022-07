"Caro Quintero", el barrio fundado en las ruinas de su lujosa finca en Costa Rica

El paso de Rafael Caro Quintero en Costa Rica antes de ser detenido y extraditado a México el Jueves Santo de 1985 dejó también huella en San José, la capital del país centroamericano. En uno de sus suburbios fue fundado un barrio con el nombre del líder del Cártel de Guadalajara.

El barrio Caro Quintero se fundó sobre los escombros de La California, la lujosa finca de Rafael Caro Quintero que está a las afueras de San José, Costa Rica, y que fue saqueada tras la detención y deportación del narcotraficante a México el 4 de abril de 1985.

EL UNIVERSAL documentó en su edición del 20 de abril de 2019 cómo un centenar de familias reclamaba los terrenos que ya habían sido ocupados de manera irregular y que su deseo era cambiarle el nombre a Nueva Vista de Santamaría mediante un proceso de regularización ante las autoridades de Provincia de Alajuela.

El barrio puede ser fácilmente ubicado con el buscador de Google Maps.

En exclusiva, EL UNIVERSAL, sostuvo una charla con María de los Ángeles Vargas, lideresa de los colonos del barrio Caro Quintero, quien narró el origen del peculiar asentamiento, de cómo los lugareños invadieron el predio, construyeron sus casas y lucharon para regularizar su patrimonio.



“En la quinta había cierto movimiento. Entraban y salían carros, pero no sabíamos quién vivía allí hasta que llegó la policía e hizo un operativo grande para llevarse a una muchacha. Así supimos que el dueño era un narcotraficante mexicano”, compartió doña María.

“Los colonos del barrio Caro Quintero no se ocuparon de preguntar a las autoridades si la propiedad que estaban invadiendo sería confiscada o tendría otros fines. Doña María aseguró que fue por necesidad, ya que los vecinos que ocupan el predio no tenían dónde vivir, y tras conocer que el narcotraficante fue encarcelado, presumieron que la finca ya no tenía dueño.

“Al ver que la quinta fue destrozada por completo y que habían detenido al narco, pensamos que ya no era de nadie, así que nos venimos para acá. Después llegaba gente que no tenía dónde vivir y repartimos lotes e hicimos un comité. Poco a poco fuimos construyendo nuestras casitas”, expresó entonces la humilde mujer.

La colonia se encuentra ubicada en la Provincia de Alajuela, Río Segundo —a espaldas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría—, y está dividida en 160 lotes ocupados por familias de la Asociación Provivienda La California.

