El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Carlos Alazraki, luego de que fuera cuestionado por un asistente a la mañanera de Palacio Nacional, quien dijo que el publicista supuestamente se expresó “muy mal” del titular del Ejecutivo y del fallecido exgobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero.

En el Salón Tesorería, López Obrador calificó a Alazraki como “un extremista” y como “muy majadero”, además que sostuvo la expresión de “hitleriano” que le hizo tiempo atrás.

“Pero este señor, Alazraki es un extremista, muy majadero”, declaró López Obrador al recordar que lo conoció en la casa de un amigo de la comunidad judía.

“No nos caímos bien y mi opinión acerca de él es esa, que es un autoritario en extremo, ya no voy a decir lo otro, pero así es. Es un hombre sin principios, sin ideales, sin escrúpulos morales de ninguna índole, un fanático.

“Y le gusta mucho el dinero, yo creo que ese es su verdadero dios, el dinero. Entonces todo lo que para él tiene que ver con lo social, con ideas revolucionarias, con ideas progresistas, con la defensa de las causas populares, porque él es de la élite, le molesta”, expresó al defender a González Pedrero.

Carlos Alazraki explota contra asistente a la mañanera de AMLO

Tras ser mencionado en la mañanera, Carlos Alazraki explotó en su programa de Atypical TE VE contra el asistente a la conferencia matutina del presidente.

“Niño pen… no sabes ni quién es González Pedrero, ni habías nacido estú… Él fue mi jefe en Imevisión, yo sé perfectamente bien de lo que hablo porque trato de correrme y se la peló gracias a Rodolfo Echeverría y a Luis Echeverría que era el presidente. ¿Ok?

“Entonces deja de decir pen… que en paz descanse, era un absoluto come m… que agarraba los materiales de San Ángel cuando estábamos construyendo el Ajusco y se llevaba ese material a construir su casita en Cuernavaca. Entonces ch… a tu m… ¡Que no difamen si no saben”, expresó al hacer referencia que la pregunta fue “sembrada”.

