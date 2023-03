Carla Humphrey va por impugnación por excluirla de elección para presidencia del INE

La consejera electoral, Carla Humphrey adelantó que impugnará la decisión del Comité Técnico de Evaluación, que la dejó fuera del proceso para competir por la presidencia del INE.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que no se trata de una reelección porque no está al final de su cargo, ni aspira a una consejería, sino quiere competir por la presidencia del INE, que es un órgano distinto.

"Por lo cual acudiré a las instancias jurisdiccionales a combatir esto que sí me parece que vulnera mis derechos para poder contender para la presidencia del Consejo General del INE", afirmó.

"Llevo dos años y medio de los nueve años por los que se me designaron para ocupar esta consejería; por tanto no estoy al final de mi mandato, no pretendo reelegirme, no estoy aspirando al cargo de consejera electoral que ya ostento, sino un cargo distinto que la propia Sala Superior en diciembre determinó que debía haber reglas específicas para el nombramiento de la presidencia porque tiene atribuciones distintas", explicó.

Sostuvo que respeta la decisión de las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, pero no la comparte.

"La presidencia tiene atribuciones claramente establecidas en la ley, en un capítulo expreso para ello, y en diversas atribuciones a lo largo de las leyes electorales que no tenemos las y los consejeros electorales", apuntó.

Señaló que el Tribunal Electoral tendrá que resolver su caso, así como el de otras personas que fueron excluidas, antes de que concluya la fase de exámenes para avanzar en el proceso de elección de la presidencia del órgano electoral.

