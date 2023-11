La clase política, empantanada

Por MAITE AZUELA

Entretenida estaba la parca

mientras la imagen de Claudia rolaba en metrobuses, peseros y bardas.

Ella paseaba entre andenes

lanzando aullidos perenes por el quiebre de los trenes.

También gozaba el desinfle de la oposición dislocada

Mientras veía a Xóchitl sonriente parloteando malhablada,

la parca se colaba en sus tik toks y advertía engalanada

“yo si soy la mera buena, hijos de la chingada”.

La parca no hallaba a cuál irle, si histriónica o inmolada

Pero se le adelantó el INE y les dio una regañada

Para que sus eventos fueran siempre ya a puerta cerrada.

La calaca seguía hambreada

No le bastaba con Xóchitl ni le satisfacía mucho Claudia,

Así que decidió ir por Marcelo… sacarlo de la jugada.

En el norte un jovenzuelo

a la política jugaba

Hasta se animó a anunciar

que él podía dar la batalla.

La parca aprovechó para llevarse al ciudadano al pantano

y les dejó el movimiento dantesco y agarrotado.

Llegó por fin el día de muertos y al son de unas cuantas palmadas

la calaca portó altiva sus vistosas arracadas, con el catrín abrazada

presenció una mañanera y fue presa del sopor que la desmayó finada.

La parca va a tener injerencia

pues aunque el INE con su sentencia ordenó la paridad,

los partidos quieren seguir con su sistema patriarcal.





El circo político del país

Por ANA PAULA ORDORICA

En el circo político de esta nación,

tenemos a Sheinbaum, AMLO, Gálvez y Samuel García en acción,

promesas y discursos, sin lograr mucha emoción,

más bien parecen un show de ilusión.

Claudia Sheinbaum promete cambios con continuidad

¡vaya a usted a saber qué es esa barbaridad!

Sus aspiraciones nos dejan perplejos al observar que

el robo y la corrupción siguen su curso,

y por eso sus palabras suenan a hueco discurso.

AMLO, el presidente con su estilo peculiar,

hace que la 4T parezca una pesadilla sin final,

prometiendo austeridad sin parar.

El presidente tira dinero al por mayor,

pretende a billetazos que la gente crea que es un encanto

aunque con ello lleve las finanzas al quebranto

Xóchitl Gálvez, luchadora incansable,

algunos quieren que su voz sea inaudible;

entre la politiquería y las artimañas,

sus logros son verdaderas hazañas.

Y Samuel García, el joven galán,

con su carisma y redes sociales en su plan,

sus acciones generan controversia,

y la concurrencia le aplaude por traer a Tesla.

En este escenario de políticos y actores,

Se entrelazan intereses y tratos de traidores,

Mientras el pueblo observa con estupor,

este circo político, donde la realidad genera temor.





El fandango de AMLO

Por AMADOR NARCIA

A la calaca no la detuvo

ni el lodo ni el fango

Y se encontró al presidente

cuando armaba un fandango.

Quizá por eso nadie supo

si el mandatario llegó a Acapulco,

quien en medio de una emergencia

se reía cuando andar ya no pudo.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)





La huesuda en la Suprema Corte

Por MARIO MALDONADO

Con problemas legales en el campo santo,

la muerte andaba buscando ayuda,

y le recomendaron llevarse mientras tanto,

a la abogada que pareciera más ruda.

Fue a buscar a la Suprema Corte,

a donde cada abogado se presenta,

y eligió a la que vio de mejor porte,

sin enterarse que era la ministra presidenta.

“No me lleves huesuda”, le dijo Norma Piña,

“no ves que acabo de romper el techo de cristal”;

“Llegué aquí como resultado de una riña,

y para ponerle un alto al de Palacio Nacional”.

La muerte no quiso escuchar sus razones;

los reclamos de Piña fueron omisos,

se la llevó cargada de muchos millones,

que la Corte solía guardar en sus fideicomisos.





La calavera ronda a Sheinbaum

Por SALVADOR GARCÍA SOTO

La parca andaba rondando la casa de la doctora,

pero ella, ni se inmutaba y le decía: “aún no es hora”.

Todavía me falta mucho, no me ves que ando en campaña,

mejor date una vueltita, al medio Oriente o a Ucrania.

Y es que la Sheinbaum estaba de veras muy ocupada,

contestándole a los “duros” que se la traen de bajada,

que no quieren al Omar, que prefieren a la Clara,

que mejor no se equivoque porque se la cobran cara.

Porque por más que a la Claudia, le haya entregado el bastón,

El que despacha en Palacio sigue siendo el más mandón,

Y para el que tenga dudas, nomás que vea el agarrón

Que se traen los morenistas por una postulación.

La calaca será flaca, pero eso sí muy maciza,

no le gusta que la engañen y menos andar de prisa.

La muerte toma su tiempo y es paciente pa’ esperar

así que le dijo a Sheinbaum, un año te voy a dar.

En el 2024 vendré de nuevo por ti

y así seas ya presidenta conmigo te vas a ir.

Ahora que si perdieras, la elección presidencial,

de cualquier modo te llevo, no te voy a perdonar.

La doctora, toda seria, se quedó un rato pensando:

“No sé que sea más difícil, si convencer a la muerte

O a los duros de Morena, que se me andan rebelando”.

Y así, toda reflexiva, echó a mano a su bastón,

“A ver Batres y Jesús me paran su operación o les

saco sus llamadas y los aviento al balcón.

Y más les vale aceptar que Batman es la respuesta

O les doy de bastonazos y les ganó con la encuesta”.





Acapulco

Por CHELO

Trabajó mucho la muerte,

vivió explotación laboral,

la mandaron a Gaza sin suerte

unos sionistas sin moral.

Cansada del ajetreo

buscó destinos hermosos,

en Acapulco se dio recreo

entre vientos peligrosos.

“Aquí también hay trabajo”,

se lamentó de su suerte,

el pueblo le dijo: “¡Carajo,

acá no puedes meterte!”.





Los dos tratos de la muerte con AMLO

Por MARIO MALDONADO

Andrés Manuel murió siendo presidente.

Quería pasar a la historia y quedarse en los libros de texto presente; tener una digna sepultura, aunque los “potentados” no lo quisieran ver ni en pintura.

Llegó al gobierno a imponer su Cuarta Transformación; a hablarle a los pobres se dedicó de lleno, y en su lucha por erradicar la corrupción, al crecimiento económico le puso un freno.

Con las clases medias siempre se peleaba;

las tachaba de “aspiracionistas”,

y en cada conferencia mañanera los señalaba,

de ser una clase peor que la de los “priistas”.

Sus hijos decidieron pasarse a la clase alta,

como los “machuchones” que visten, viajan y gastan como reyes; a pesar de que al discurso de su padre faltan, a los del “pueblo bueno” no pueden hacer “güeyes”.

La muerte respetó sus dichos de cada mañana,

y para llevárselo le propuso dos tratos:

te vas con tu “pobreza franciscana”,

con solo 10 pesos y un par de zapatos.





Otis

Por AMADOR NARCIA

La muerte no se quiere resignar

Otis se le adelantó…

Y a Acapulco mató.





Xóchitl Gálvez

Por AMADOR NARCIA

Sentada en su curul Xóchitl espera

Que llegue la ansiada fecha

Para ser la precandidata

Pero la muerte se le adelantó

Y al camposanto se llevó

Los altos bríos

Con los que su campaña comenzó.





Marcelo Ebrard

Por AMADOR NARCIA

Marcelo llora en el panteón

La calaca se llevó su esperanza

Y con la Catrina se fue

Su presidencial añoranza.

Busca hacer un movimiento

Que quizá no sea muy ciudadano

Con tal de llegar a la grande

Sin importar desde cuál camposanto.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)





Claudia Sheinbaum

Por AMADOR NARCIA

La flaca se quedó horrorizada

Cuando al espejo se miró

Porque cola de caballo le salió.

Repuesta del susto

Agarró la guadaña con la mano

Pero murió de un infarto

Porque se le convirtió en bastón de mando.

Llora, llora la huesuda

No la consuela nada

Porque su ilusión era

Liderar a la manada.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)





Samuel García

Por AMADOR NARCIA

El niño Samuel llora

Porque no le dejan hacer su voluntad

Y dejar un heredero

En el panteón estatal.

Ya pidió por redes sociales

Que le ayuden a protestar

Antes de que se lo cargue

La huesuda con uniforme de judicial.





López Gatell

Por AMADOR NARCIA

El más fiel soldado de la flaca

anda desatado

Quiere para él la capirucha

o al menos un fuero prestado.

Gatell, el caradura

Le dicen en el panteón chilango

Ya no hay una tumba vacía

A todos los vivos los has matado.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)





Santiago Taboada

Por AMADOR NARCIA

Santiago construyó un mausoleo

De 15 pisos de alto

Aunque permiso sólo tenía

Para hacer un camposanto.

Se trajo a la otra vida

Las malas mañas inmobiliarias

Tras toparse con la flaca.

(Con la colaboración de Alejandro Herrera Domínguez)