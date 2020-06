Caída de empleos se detendrá en julio, estima AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para julio próximo se detendrá la caída de los empleos formales ante el IMSS porque como adelantó la crisis económica será en "V".

“Qué estoy pensando, qué deseo con toda mi alma, y qué me indican mis datos, que en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el IMSS, si no hay aumento se van a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos”.

Incluso, dijo, para agosto ya no habrá caída de empleos e iremos hacia adelante para fin de año en la economía formal.

En un video mensaje, desde Palacio Nacional, expresó que está optimista porque tras tocar fondo inicia la recuperación económica luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

“El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores”, dijo.

Recordó que en abril se perdieron 550 mil empleos formales, en Mayo se redujeron a 345 mil y para junio según datos preliminares la pérdida de empleos será de 70 mil.

Además de que el próximo 1 de julio entrará en vigor el tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo que ayudará a reactivar la economía.

Pese a la crisis económica, pronosticó que la remesas que mandan nuestros connacionales en Estados Unidos aumentarán en 10 al primer semestre del años.

