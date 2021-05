Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal giró orden de aprehensión contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informaron fuentes judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que el mandamiento judicial es independiente al proceso que se le sigue a Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados le inició un juicio de procedencia para quitarle el fuero.

Esto ocurre luego de una polémica entre miembros del gobierno federal y de la oposición en torno a si el gobernador tiene o no fuero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas, pero al mismo tiempo validó la competencia local del mismo.

Los líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores reaccionaron a través de sus redes sociales.

El senador Ricardo Monreal, señaló que ante la orden de aprehensión contra el mandatario estatal y la crisis constitucional por la que pasa la entidad, se precisan acuerdos en el Senado.



Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 19, 2021

En otro mensaje señaló que Cabeza de Vaca podría ya estar fuera del país y buscar mantener el control del gobierno estatal con apoyo del líder del Congreso local, del secretario de Gobierno o del presidente del Tribunal de Justicia.



El gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse “perseguido político” y buscar mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del Srio. de Gobierno o del presidente del tribunal de justicia. Actuemos con tolerancia y prudencia. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 19, 2021

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que como lo dijo hace unos días, los integrantes del Palacio Legislativo de San Lázaro le retiraron el fuero al gobernador de Tamaulipas, por lo que hoy finalmente hay una orden de aprehensión en su contra.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Mier Velazco dijo que la orden de aprehensión contra el panista es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Además dijo que queda claro que prevaleció el estado de derecho y que en la Cuarta Transformación, nadie está por encima de la ley.

Como lo sostuve, la @Mx_Diputados retiró el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Queda claro que prevaleció el Estado de derecho y que en la #4T nadie está por encima de la ley — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 19, 2021

Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas por posible lavado de dinero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que la orden de bloqueo incluye a 12 personas físicas y 25 empresas vinculadas a una supuesta red de lavado de dinero operada por el gobernador.

He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 19, 2021



En otro mensaje detalló que se presentarán las denuncias correspondientes si se comprueba que de la red de Francisco "G" o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales.



Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 19, 2021



Quien también celebró la acción de la FGR fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien en la misma red social expresó que el caso de Cabeza de Vaca debe llevarse hasta las últimas consecuencias.

Además acusó a el PRI y al PAN de querer continuar en el poder para "seguir tapando sus corruptelas".



El desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero, es un ejemplo de que hoy se hace valer la ley sin excepciones. El Caso de Cabeza de Vaca debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. — Mario Delgado (@mario_delgado) May 19, 2021

El periodista Carlos Loret de Mola, horas antes ya había informado sobre la posible liberación de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. "Se confirmó lo adelantado antes de las 2pm", escribió en su cuenta de Twitter.



Se confirmó lo adelantado antes de las 2pm. https://t.co/dB2OPEnRZX — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 19, 2021

Orden de aprehensión tendría validez fuera de Tamaulipas: Eduardo Ramírez

Este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, señaló que el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo le sirve al interior del estado, por lo que puede ser detenido en cuanto salga de territorio tamaulipeco.

En entrevista, aseguró que la FGR puede solicitar que se gire una orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca, pero solo tendría validez fuera de Tamaulipas.

“El Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión [...] eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”.

El legislador de Morena consideró que si un gobernador comete un delito federal, es juzgado conforme a las normas federales “y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”.

FGR reclama a la Suprema Corte por caso Cabeza de Vaca

El pasado lunes la FGR impugnó el desechamiento de la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aprobado por la Cámara de Diputados.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido al ministro presidente Arturo Zaldívar, en contra del acuerdo notificado el 14 de mayo pasado en la controversia constitucional 50/2021.

El acuerdo fue dictado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas al considerar que la declaratoria de procedencia avalada por la Cámara de Diputados no afecta materialmente sus facultades.

En su acuerdo el ministro González Alcántara Carrancá precisó que el gobernador puede ser enjuiciado una vez que termine su cargo.

“Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, señaló el ministro.



