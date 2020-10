Buscan vincular mi nombre con el de Cienfuegos para dañar mi imagen: Arturo Ávila

Arturo Ávila, quien busca la candidatura de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, acusó que se quiere involucrar su nombre al del general Salvador Cienfuegos, por el simple hecho de encabezar las encuestas políticas en la entidad.

EL UNIVERSAL publicó que la empresa a la cual Arturo Ávila es el socio mayoritario, obtuvo en junio de 2018, un millonario contrato para blindar 79 camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada aún por Salvador Cienfuegos, quien hoy está acusado en Estados Unidos de estar involucrado con la delincuencia organizada.

“Sí hay el ánimo de vincular el nombre de Arturo Ávila, que es un claro posible candidato a la alcaldía de Aguascalientes, con el nombre de Cienfuegos para generar un daño en la imagen”, comentó en entrevista.

Ávila Anaya puntualizó que tiene las manos limpias y afirmó que apenas vio a Salvador Cienfuegos unas 4 o 5 ocasiones, por cuestiones de la actividad que desarrolla su empresa.

Lea también: Relación con Sedena es “limpia”, dice morenista que recibió contrato de Cienfuegos

“Yo al general Cienfuegos no lo conocía personalmente. Lo vi no más de 4 o 5 veces. Me presentó un libro que yo escribí sobre el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

“Algunas vez hicieron una visita él y varios generales importantes, a ver todas nuestras tecnologías. Hubo un interés importante del Ejército de tener artículos de alta calidad, entonces, al general Cienfuegos lo vi en el ámbito institucional. Yo no tenía ideas de que el genera tenía lo que hoy le señalan”, manifestó.

El empresario y político acusó que se le involucra ahora con el ex secretario de la Defensa, porque hoy día el nombre de Arturo Ávila encabeza las encuestas para encabezar la Presidencia Municipal de Aguascalientes, la cual se renueva en junio de 2021.

“Tenemos las manos limpias, siempre hemos hecho las cosas con absoluta transparencia. No nos preocupa, incluso, abrir el contrato es algo que podemos hacer sin problema”, mencionó.

Lea también: Cienfuegos dio contrato millonario a morenista promotor de AMLO en campaña

Arturo Ávila subrayó que su empresa, IBN Industrias Militares, tiene cerca de 15 años dedicada al equipamiento de vehículos militares a nivel nacional e internacional. Se trata, defendió, de una empresa totalmente mexicana que da empleo a 600 personas .

“Si nosotros no vendieramos vehículos al Ejército, entonces sí tendríamos que preocuparnos. Claramente es a quien les tenemos que vender, la actividad económica de la empresa, es una actividad que le permite venderle a la Sedena y no solamente en la administración pasada, en la actual también tenemos relación con el Ejército”, indicó.

Añadió que si el contrato fue por adjudicación directa, es por un tema de seguridad nacional.

“Yo lo que digo, hay que ver por qué un contrato por adjudicación directa, bien sencillo, lo que vendimos fueron blindajes para vehículos que tienen un nivel de resistencia para balística y zonas estratégicas en donde fueron colocados. Si toda esa información la publicas en una licitación pública, le estarás dando a la delincuencia organizada una ventaja y pondrías en riesgo absolutamente a los soldados mexicanos, es información que no quieres que tenga la delincuencia, para proteger la vida de los soldados. Obviamente la ley contempla estos casos de seguridad nacional”, apuntó.

cev/nv