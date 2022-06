Busca Guardia Nacional capacitación en toma de rehenes

La Guardia Nacional (GN) busca contratar un curso para capacitar a sus elementos en negociación de secuestro y toma de rehenes, con el fin de liberar a víctimas.

En el expediente 2456796, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se indica que la corporación requiere este servicio para reforzar los conocimientos, ampliar las herramientas y habilidades en negociación y manejo de crisis en situaciones de casos de secuestro y toma de rehenes, con el objetivo de liberar a las víctimas mediante la negociación.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su órgano administrativo desconcentrado Guardia Nacional, requiere el servicio de capacitación para realizar el curso de prevención de secuestro y toma de rehenes, para la capacitación en materia de negociación en secuestros y toma de rehenes, a través de las estrategias en eventos críticos.

Leer también: Reprocha EU la inacción de AMLO en contra de cárteles

“Objetivo general: reforzar los conocimientos, ampliar las herramientas y habilidades en negociación y manejo de crisis en situaciones de casos de secuestro y roma de rehenes, a fin de liberar víctimas mediante negociación”, se lee en el texto.

Se indica que con los conocimientos que se adquieran en el curso, los participantes desarrollarán estrategias específicas con el fin de que las víctimas regresen con sus familias, salvaguardando su integridad física, sicológica y económica, así como la de su familia, logrando en lo posible que las mismas recuperen un proyecto de vida a futuro.

“El enfoque que se requiere es que los participantes adquieran conocimientos en modelos de atención de secuestro y toma de rehenes; conocimientos especializados en la atención a víctimas, testigos y ofendidos, desde el aspecto sicológico, policial y jurídico”.

Se detalla que el curso tendrá una duración de 180 horas para 30 participantes del personal pertenecientes al área de Manejo de Crisis y Negociación, adscrita a la Dirección General de Investigación de la GN.





Los 30 elementos de la Guardia Nacional que tomarán este curso se integrarán en dos grupos, de 15 elementos cada uno, durante el segundo semestre del año, y las 180 horas del curso se repartirán en seis semanas.

La corporación señala que el proveedor debería proponer el contenido temático del curso tomando en consideración cuando menos las siguientes áreas de interés relacionado al tema de secuestro, extorsión y toma de rehenes: modelos de atención en casos de secuestro, estrategias de negociación para la liberación de víctimas de secuestro, estrategias en el control de crisis emocional de víctimas, testigo y ofendidos.

Leer también: Gil Zuarth "es mensajero de Cabeza de Vaca y está desesperado", dice Santiago Nieto

También se darán conocimientos sobre preservación, embalaje y traslado de indicios de secuestro (mutilaciones, audios, videos, etcétera); negociación de tomas de rehenes, desarrollos tecnológicos en la atención de casos de secuestro, atención a Síndrome de Estocolmo; primer respondiente en atención de casos de secuestro y el sistema penal acusatorio en México; inteligencia y contrainteligencia en la atención de casos de secuestro; toma de decisiones; detección de mentiras y lenguaje corporal.

Al término de la capacitación, el proveedor deberá entregar dentro de los 10 días naturales un diploma o constancia para aquellos participantes que tengan asistencia mínima de 80% y un resultado de evaluación final mínima de 8.

Se informa que los cursos serán impartidos en forma presencial en las instalaciones del proveedor adjudicado que deberán estar ubicadas en la Ciudad de México o en la Zona Metropolitana, tomando en cuenta las medidas preventivas sanitarias ante la pandemia de Covid-19.

Se exige estricta confidencialidad

La Guardia Nacional señala que el proveedor está obligado a mantener “estricta confidencialidad” y a no divulgar la información de la que tenga conocimiento por el cumplimiento de este servicio respetando los derechos que sobre la información tiene la corporación y se responsabiliza en su caso, del mal uso o uso no autorizado que de ella se haga aún después de la terminación de esa licitación, y “por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole.

“Toda la información que sea intercambiada por las partes en virtud del presente instrumento podrá ser considerada como información reservada o confidencial, cuando así sea procedente”, se indica.