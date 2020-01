Luego de que la cantante Flor Amargo denunció en redes sociales que autoridades de Guadalajara le quitaron sus instrumentos musicales y equipo de producción, Beatriz Gutiérrez Müller pidió al ayuntamiento la devolución.

A través de su cuenta de Facebook, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ayuntamiento de Guadalajara “devuelva por favor sus instrumentos y bocinas”.

“El arte transforma, por ello, ocúpense más de los delincuentes y violentos, antes que de los artistas que dignifican lo mejor del ser humano”, escribió Gutiérrez Müller.

Flor Amargo relató que aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes, terminó de tocar en las inmediaciones de la catedral de Guadalajara y trabajadores del ayuntamiento, acompañados de policías, tomaron sus instrumentos musicales y equipo.

Con lágrimas y voz entrecortada, lamentó la situación de inseguridad en el país “y que la música, que es una vía de sensibilización, de comunión con uno mismo, con el amor con la gente, (que) cierren de esta manera las puertas al arte urbano en Guadalajara”.

La intérprete de “Tiempo” agradeció a la gente que defendió sus instrumentos y llamó a voltear a ver a los artistas urbanos.

“Los artistas en México no tenemos trabajo, muchos terminan en trabajos que no les gustan porque no hay puertas para el arte”, puntualizó la intérprete de temas como "Maldito corazón" y "Me siento bien", quien hizo un llamado a las autoridades para reconocer a los artistas urbanos como profesionistas.