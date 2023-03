Beatriz Gutiérrez Müller acusa “locura” de Twitter por eliminar mensaje contra violencia a mujeres

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller criticó que Twitter Latinoamérica eliminó uno de sus mensajes en el que condenó a violencia hacia las mujeres, ya sea por vejación de su persona o imagen, en referencia a la quema de una imagen alusiva a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro.

“Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, fue el mensaje que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador escribió y ahora acusa fue eliminado.

También lee: “Nada más ven la paja en el ojo ajeno”: AMLO rechaza informe de EU sobre derechos humanos

“Locura de @TwitterLatAm ha sido eliminado este de mi cuenta. Va de nuevo:” denunció la historiadora, seguido de una captura de campaña del mensaje escrito el pasado 19 de marzo.

Locura de @TwitterLatAm ha sido eliminado este de mi cuenta. Va de nuevo: pic.twitter.com/pxmwTcijEp — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 21, 2023





Queman figura de la ministra Piña

El sábado pasado, al término de la ceremonia para conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, simpatizantes del presidente López Obrador quemaron una imagen de la ministra Piña Hernández.

ed