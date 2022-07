Una de las frases que el presidente Andrés Manuel López Obrador más repite es que su gobierno es “diferente” y no hay cabida para el influyentismo.



Sin embargo, nos hacer ver que ayer sábado Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, y su esposo René Sánchez, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fueron captados en Puebla tratando de saltarse la fila de las votaciones para consejeros de Morena.



Nos hacen ver que René Sánchez tiene el cargo de Director de Instrumentos y Asuntos Internacionales de la CJEF, por el que tiene un salario bruto de nada más que 141 mil 394 pesos al mes.



Ambos servidores públicos fueron captados, confrontados y grabados por una persona a las afueras de una mesa de votación y el video circula por las redes sociales.



¿Pues que no bajo la llamada 4T y sobre todo en Presidencia ya no existían ni había cabida al influyentismo ni todas esas “lacras sociales”?



¿Quién es quién en el influyentismo?



¡NoEsFalsoPeroSeExagera!

Cachan a @_LizVilchis y su esposo @ReneSGalindo ex secretario de Gobierno con @RiveraVivanco_ ahorrándose la fila para votar en internas de @MorenaEnPuebla @PartidoMorenaMx

¡Quemón! pic.twitter.com/O9DW2t9vzc — jorge castillo (@castilloloyo) July 30, 2022

