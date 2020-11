Bajo Reserva Exprés ¿Cederá AMLO ante empresas de outsourcing?

Nos comentan que causó sorpresa el que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya informado esta mañana que está en la disposición de modificar una de las iniciativas de reforma de la cual no quería quitarle ni una coma.

En su conferencia de prensa matutina el titular del Ejecutivo federal señaló que este lunes sostendrá una reunión con representantes empresariales para explicarles se iniciativa, pero señaló que está abierto a modificarla.

“Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de diputados. El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requieran, y en el resto de las actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores”, dijo el mandatario.

- “¿Se podría modificar la iniciativa después de esta reunión con empresarios?”, se le preguntó.

- ‘Sí, pero deben de probar que no es esto (abusos y despidos contra trabajadores)”, contestó.

¿Será que el Presidente siempre sí moverá algunas comas y puntos de su iniciativa?

