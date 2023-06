Aunque me insulten no concederé ni cederé ante mafiosos y corruptos, afirma AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no va a ceder, porque “sería traicionarme a mí mismo y al pueblo”, dijo

el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no concederá ni cederá ante los mafiosos y corruptos porque eso además de un grave error sería “traicionarme” y traicionar al pueblo de México. Foto: Germán Espinosa