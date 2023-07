El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que esté quien esté en la presidencia "la pensión para adultos mayores, no se va".

Al celebrar el quinto aniversario de su triunfo electoral, en el Zócalo de la Ciudad de México frente a simpatizantes y aspirantes a la presidencia, el Presidente dirigió un mensaje en el que aseguró que "se elevó la pensión de los adultos mayores a rango constitucional y esté quien esté en la presidencia se queda a los adultos mayores", además de anunciar que habrá un aumento de 25 por ciento en este programa social a partir de enero de 2024.

En su largo discurso ante su gabinete legal y ampliado, legisladores, gobernadores y gobernadoras de Morena y sus aliados, el Jefe del Ejecutivo remarcó que "Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la república que nuestro movimiento está más fuerte que nunca".

Al punto de las seis de la tarde, el mandatario comenzó su festejo en el que enlistó los logros de su administración y comparó su avance con los "gobiernos neoliberales".

En su discurso, destacó la fortaleza del peso, el precio de la gasolina además de el aumento al salario mínimo que recordó que al iniciar su administración estaba en 88 pesos y ahora en 207. "Pese a la crisis por la pandemia, prácticamente no ha crecido en relación con el PIB, está en 45.4, no se ha endeudado al país", afirmó.

Además presumió: "Ya se vendió el ostentoso avión presidencial".

En materia de seguridad se refirió a la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que anunció que los ocho mil elementos ya fueron designados a tareas públicas. "Al presidente lo cuida el pueblo", subrayó.

López Obrador aseguró que "hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la radicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso".

Asimismo, confirmó que en diciembre y a inicios de 2024 quedarán concluidas las obras que ha prometido en su administración tales como el Tren Maya, Tren Suburbano y Aeropuertos.

"Vamos a inaugurar en diciembre el Tren Maya, con 20 estaciones y 14 paraderos, se comunicaran pueblos se transportarán con seguridad pasajeros y turistas del mundo en una espléndida y mística región". En marzo de 2024 termina el Tren Suburbano y el de Toluca-Observatorio.

Los discursos de Alcalde y Delfina

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde abrió el discurso enfatizando el trabajo de la juventud en la lucha de la Cuarta Transformación. "12 años después con la misma emoción nos encontramos aquí" señaló al referirse a la protesta del presidente cuando hizo un plantón para defender el trabajo y sueldos por Pemex en Tabasco.

En su participación mencionó que como la canción de Grupo Frontera. "La Transformación no se va, no se va y no se va".

Por su parte, la gobernadora electa del Estado de México Delfina Gómez compartió su qué gran honor y que gran privilegio estar en este Zócalo democrático.

"Aquí en el Zócalo hay mexicanos y mexicanas que acompañaron al presidente desde el desafuero, en la resistencia del gobierno legítimo, la lucha de Pemex y en la celebración del quinto aniversario de gobierno del Presidente" celebró.

