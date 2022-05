Aumentan en 2022 los delitos contra mujeres

Al menos siete delitos contra las mujeres aumentaron en el primer cuatrimestre de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior; algunos registraron niveles récord de incidencia entre enero y abril, como las víctimas de extorsión, corrupción de menores y las denuncias por violación y violencia familiar.

Según el reporte mensual de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las mujeres víctimas de corrupción de menores se incrementaron 25% en el mencionado periodo; extorsión, 20%; trata de personas, 18%; violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, 14%; violación, 12%; lesiones dolosas, 4%, y violencia familiar, 0.3%.

Los feminicidios y las víctimas mujeres de homicidio doloso mantienen una tendencia al alza, similar a la del año pasado.

“El panorama de violencia nos habla de una problemática, de una emergencia nacional, en donde las mujeres no estamos siendo escuchadas, en donde las mujeres no estamos siendo una prioridad y en donde no se están creando políticas públicas, decisiones estructurales que impacten en la vida de las mujeres”, consideró Atziri Ávila, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, en los primeros cuatro meses del año se contabilizaron 608 víctimas mujeres de corrupción de menores, de las cuales 193 fueron en marzo, que se ubicó como el más alto desde 2015, contra las 487 de enero-abril de 2021.

“Hay una alerta en la prevalencia de estos delitos que refleja que lo que se ha hecho hasta este momento no está funcionando, es una señal de alarma de poner en primer orden la agenda de las mujeres desde el nivel federal al municipal”, añadió la también defensora de derechos humanos.

Las víctimas mujeres de extorsión, un delito de alto impacto, alcanzaron en abril incidencia récord, con 395; en el primer cuatrimestre del año suman mil 225 contra las mil 19 del mismo periodo de 2021.

Estado de México (384), Veracruz (119), Guanajuato (91), Jalisco (90) y Nuevo León (80) ocupan los primeros lugares en este delito en el país, en números absolutos, de acuerdo con el informe elaborado con base en estadísticas reportadas al SESNSP por fiscalías o procuradurías estatales.

En lo tocante a víctimas mujeres de trata de personas, en los primeros cuatro meses de 2022 se contabilizan 201, 35 más que en el periodo enero-abril del año pasado, la mayoría en el Estado de México (78), Ciudad de México (28) Chihuahua (23), Baja California (15) y Nuevo León (12).

Ivonne Olvera, profesora de Violencia de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que durante el presente año se ha mantenido la tendencia al alza en la violencia en contra de las mujeres en el país y, dijo, las autoridades ya no pueden decir que es por la pandemia de Covid-19 el aumento de delitos como la violencia familiar, violación y lesiones dolosas.

“Debe haber acciones, estrategias, programas focalizados a la violencia contra la mujer, a la prevención, porque los programas se están viendo de forma integral en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con otros delitos, como delincuencia organizada y narcotráfico, y las mujeres necesitan estrategias focalizadas”, dijo.

Según el informe, de enero a abril se abrieron 498 carpetas de investigación por violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, la cantidad más alta desde que se comenzó a registrar este delito del fuero común ante el SESNSP.

En lo que respecta a violación, las fiscalías o procuradurías estatales iniciaron en el primer cuatrimestre del año 7 mil 455 carpetas de investigación por este delito de alto impacto, con un récord histórico en marzo, que acumuló 2 mil 286.

“Si nunca habíamos tenido estos números quiere decir que las condiciones son sumamente graves y no hay nada que haga pensar que esto cambiará porque no se ve a ninguna autoridad, ni estatal ni federal, haciendo su trabajo para proteger a las mujeres”, afirmó el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Las víctimas mujeres de lesiones dolosas sumaron en los primeros cuatro meses 20 mil 959 contra las 20 mil 165 de enero-abril de 2021, principalmente en Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Baja California.

Rivas Rodríguez refirió que la violencia contra las mujeres que se está perfilando en la primera mitad del año es terrible y obedece a que no hay una política de prevención y atención.